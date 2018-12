Candidato dice que no consignó sentencia porque no aparecía en el Poder Judicial

Ante la denuncia de que Juan Imura Cjuno no declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones que tenía una sentencia judicial por delito de usurpación agravada, miembros de su movimiento político respondieron a través de un comunicado que el aspirante al Gobierno Regional de Madre de Dios no lo consignó porque cuando solicitó sus antecedentes judiciales dicha sentencia no estaba en los registros del Poder Judicial.

PUEDES VER: Martín Vizcarra anuncia que observará PL que beneficia a keiko Fujimori y Alan García

También señalan que las denuncias sobre maltrato familiar y usurpación de terrenos que hizo la cuñada y excolaboradora de campaña de Imura, Roxana Sulca, son falsas. Indican que estas acusaciones responderían a que Sulca fue comprada por su contendor.

Sin embargo, el candidato reconoce que en el año 2002 compró un terreno donde construyó su casa pero desconocía que la propiedad había sido vendida a otras personas. Dice que fue estafado, denunciado y cumplió su sentencia. “Preferí dejar el terreno, perdí todo, pero con mi familia preferimos evitar problemas”, refiere en el documento que también incluye la declaración de la esposa de Imura que desmiente la versión de su hermana Roxana Sulca.