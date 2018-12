Candidato al gobierno de Madre de Dios no consignó sentencia

Juan Imura Cjuno, del Movimiento Regional Fuerza Por Madre de Dios, no declaró en su hoja de vida que tiene sentencia condenatoria por delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada.

Este hecho, ocurrido en el año 2008, fue destapado por su excuñada Roxana Sulca Soto, coinculpada en el caso y además ex colaboradora en la campaña de Imura. Afirma que decidió apartarse debido a los maltratos del candidato contra ella y los militantes.

"Yo no sabía que él no lo había declarado. No puede negarlo. Ambos fuimos sentenciados por apropiación ilícita de un terreno. Me involucré por ser buena gente, fui utilizada", explica Sulca Soto desde Puerto Maldonado.

Agrega que el entorno de Juan Imura le viene ofreciendo "el oro y el moro" para que calle, pero también teme que atenten contra ella porque personas allegadas al candidato le están mandando mensajes y suben injurias en las redes sociales.

"Si me manda a matar con sus sicarios, al menos salvaré a Madre de Dios de este delincuente", afirma al tiempo de indicar que Imura también cuenta con denuncias por violencia familiar.

Imura, que este domingo va a la segunda vuelta electoral para definir con Luis Guillermo Okimura, de APP, el cargo de gobernador regional, es titular de tres concesiones mineras en Tambopata y Las Piedras. Fue investigado por tráfico de insumos químicos para la minería ilegal, también por lavado de activos.

buscado por la justicia

Lima Provincias es otra de las regiones donde uno de sus candidatos tiene problemas con la justicia. Javier Alvarado Gonzales del Valle (Patria Joven) está prófugo y no se presentó al debate final con su contrincante Ricardo Chavarría Oria (Fuerza Regional) que se realizó el domingo pasado en Huacho. En su lugar fue el aspirante a vicegobernador Rafael Konja Carrasco.

Alvarado, quien fue gobernador regional de Lima y alcalde provincial de Cañete, fue sentenciado a seis años de cárcel por delito de peculado doloso. Se determinó que en su gestión como autoridad edil en el año 2010 desaparecieron 4 millones 29, 299 soles.

El mes pasado la Sala de Apelaciones de Cañete confirmó esta sentencia. Desde entonces es buscado por la justicia.

el de piura en cuestión

Hace dos meses, cuando Santiago López Paz (Región Para todos) y Servando García Correa (Fuerza Regional) pasaron a la segunda vuelta electoral, el primero se dedicó a atacar al segundo acusándolo de haber violentado sexualmente a una menor de edad en el año 2013.

Servando García negó el hecho y dijo que el caso fue archivado por falta de pruebas.

Este fin de semana, la joven salió a hablar del asunto en un canal de televisión. Ella confirmó la agresión, incluso presentó un audio en el que García le pide un arreglo a su padre.

La forma en que López Paz utilizó este caso hizo que la víctima le pidiera en carta notarial que se abstenga de seguir utilizándola en su beneficio ya que estaba afectando su honorabilidad.❧

Ejercicio de cargo público

En el mes de mayo del presente año, el Primer Juzgado Unipersonal Penal de la Corte de Cañete resolvió condenar a seis años de prisión a Javier Alvarado y a otros ocho funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cañete, en la región Lima provincias.

El tribunal también determinó el pago solidario a favor de esta comuna de 5 millones 500 mil soles por concepto de reparación civil.

Asimismo, sentenció que en adelante ninguno de los procesados podrá ejercer cargo público alguno.

