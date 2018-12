Luz Salgado pide comprobar que "no hay persecución política" en el Perú

A la congresista y secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, no le bastó el rechazo de asilo diplomático a Alan García por parte del gobierno de Uruguay, puesto que ha señalado que aún falta comprobar que en el Perú no existe persecución política.

"Lo que se requiere aquí, realmente, [es que] se compruebe de que no hay persecución política. ¿Cómo se comprueba eso? Cuando los fiscales y jueces actúan de acuerdo a ley", sostuvo la legisladora en conversación con Correo.

Asimismo, no dejó de mencionar el caso de Keiko Fujimori, no descartando que pueda existir persecución política en su contra y cuestionando que aún no se haya resuelto la apelación a la orden de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

"En el caso de Keiko Fujimori tenía que haberse elevado la apelación en menos de 24 horas. Han pasado 18 días y recién se está elevando la apelación", aseveró la perlamentaria.

Como se sabe, Tabaré Vásquez, presidente de Uruguay, negó el asilo diplomático para el expresidente Alan García Pérez, quien ya se encuentra en su vivienda con una orden de impedimento de salida del país, investigado por el caso Odebrecht.

Mientras tanto, tras la negativa de asilo, el secretario de Alan García ha negado que este vaya a solicitar este beneficio en otro país. Además, el mismo exmandatario -a través de una carta- sostuvo que acudirá a todas las diligencias fiscales.