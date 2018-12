Olivera: Alan no repetirá "historia de impunidad" aún si recibe asilo

Firmemente, Fernando Olivera se refirió a la solicitud de asilo diplomático hecha por Alan García al gobierno de Uruguay. El exministro de Justicia aseguró que el expresidente no repetirá su salida del país, como sucedió en 1992.

En entrevista a Ideeleradio, ‘Popy’ Olivera señaló que el líder del Apra, desde que se encuentra en la casa del embajador uruguayo, se convirtió en “prófugo de la justicia”.

“Alan García, en una conducta realmente contradictoria –aunque la califican de esquizofrenia paranoide–, por la mañana del 17 de noviembre, acata la decisión de la justicia, de impedimento de salida del país por 18 meses, y por la noche inventa una inexistente persecución política, se convierte en prófugo de la justicia en búsqueda de impunidad al ingresar a la embajada de Uruguay en el Perú”, explicó Fernando Olivera.

Asimismo, indicó que se continuará con el enfrentamiento contra el expresidente para que no salga del país, quedando impune de la justicia.

“Nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Estamos enfrentando y convocando a la movilización para que Alan García no se fugue del país. Con o sin salvoconducto, él no saldrá del Perú. Con asilo o sin este, no se repetirá la historia de impunidad de 1992”, señaló.

Como se recuerda, el exmandatario está a la espera de que el gobierno de Tabaré Vásquez resuelva el proceso de asilo diplomático. Mientras, está en la casa del embajador uruguayo Carlos Barros. Sin embargo, se ha especulado que iba a solicitar la misma medida con Costa Rica.

Además, Fernando Olivera expresó que Alan García tiene miedo por el pedido de colaboración eficaz del exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba.

“Cuba había presentado una solicitud de colaboración eficaz, que muy extrañamente no fue atendida por más de un año. Más bien, en ese periodo, García presionó para que se retracte de ese pedido”, declaró.