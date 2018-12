Candidatos Benavente y Wilson: cara a cara en debate en el Cusco

El debate entre los candidatos a gobernador regional del Cusco Jean Paul Benavente (Acción Popular) y Luis Wilson Ugarte (Restauración Nacional) dejó una variedad de propuestas generales y reiterativas. Por momentos también hubo intercambio de dardos, pero muy sutiles.

En el bloque III se sintió los ataques. Cuando fue el turno de Benavente de preguntar pasó al ataque.

"Habló de obras paralizados y muchas son a causa de conflictos sociales. ¿Volverá a tildarlos de vándalos?", preguntó Benavente, recordando el 2010 cuando Wilson cuestión a los manifestantes contra la exportación del gas.

"El señor Benavente se creyó el cuento de sus troles. Nunca le dije terroristas a los convencianos (...) Yo he hecho muchas protestas, protesté contra el fujimorismo. A usted no lo he visto", respondió Wilson, alzando la voz.

El debate fue dividido en seis bloques sobre temas importantes.

BLOQUE I: Visión de región

Benavente García ve a futuro una región con una sociedad justa y que ha logrado luchar contra la corrupción y una región integrada. Con niños saludables, que resuelven problemas matemáticos. "El Cusco será una región competitiva con articulación vial de las provincias" dijo.

Por su parte, Wilson Ugarte visiona una región líder con menores brechas e igualdad social, que eleve el bienestar de la población. "Recuperaremos la confianza en la región con transparencia, porque la primera piedra que pongamos será la piedra de la confianza para conseguir un mañana mejor con niños bien educados y alimentados", anotó.

BLOQUE II: Salud, educación y saneamiento

Benavente propone programas de saneamiento básico "porque con eso luchamos la anemia y la desnutrición". Anunció la reorganización de los establecimientos de salud y hacer el hospital Antonio Lorena y Regional.

A su turno, Wilson sostuvo que la conclusión del hospital Antonio Lorena será una prioridad por los pacientes, por los trabajadores y por el trabajo para los obreros.

"En saneamiento vamos a capacitar al personal de la region para que puedan atender a zonas rurales", dijo.

BLOQUE III: Crecimiento económico

En este punto, el postulante de Acción Popular anunció la promoción del crecimiento económico sostenible y propuso impulsar negocios inclusivos en el turismo, luchando contra el monopolio para hacer una región competitiva.

Su contendor, Wilson, señaló que para que la economía crezca destrabará las obras paralizadas como el hospital Antonio Lorena, la Vía Express, así como exigirá que se haga el aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano.

Otra medida será diversificar el turismo hacia a otros lugares y promoverá la agricultura.

BLOQUE IV: Interculturalidad y equidad

Según Benavente, es urgente rechazar los estereotipos y el racismo hasta hacerlos desaparecer. Resaltó a las mujeres que lograron el retiro del aire de La Paisana Jacinta.

Wilson recordó que trabajará para que la mujer no siga siendo víctima de violencia.

Ambos dijeron que una de las brechas por cerrar es la diferencia de sueldos que hay entre varones y mujeres.

En este bloque Wilson le recordó a Benavente lo que dijo en 2014 que las mujeres eran damas de compañía. "Me refería al cargo de vicegobernador, no a las mujeres. Que lo hayan usado políticamente es otra cosa", dijo Benavente.

BLOQUE V: Preguntas del público

Hubo dos preguntas. La más importante fue: ¿Cuáles son las políticas para los jóvenes?

Acción Popular propone el programa joven promesa que consiste en capacitación e insertándolo al sector laboral en los ámbitos público y privado.

Y Restauración Nacional plantea implementar el Plan Regional de Juventudes y orientación vocacional y apoyo a los emprendedores con créditos a través de Procompite.

BLOQUE VI: Despedida

Cerraron el debate acusándose mutuamente de haber promovido la guerra sucia. "Luis Daniel seguro es un profesional competente, pero la población le juzga su militancia aprista y alanista. Hoy un sector de alanistas que están traicionando al país pidiendo asilo", atacó Benavente.

"No tengo ninguna vinculación con exautoridades. Con mis fortalezas y debilidades, con mis virtudes y efectos tengo la capacidad para gobernar la región", aseguró

Cuando fue su turno, Wilson dijo que Alan García debe responder a la justicia. Enseguida arremetió contra Benavente. "No te quejes Jean Paul. La guerra sucia vino desde ese lado (miró a Acción Popular) quizás para distraer de tu relación con su socio Benicio Ríos. Vamos a denunciar a los que hicieron la guerra sucia", concluyó.