Desde adentro

Junto con Marco Arana y Humberto Morales, Wilbert Rozas integró la delegación de legisladores del Frente Amplio que viajó a Uruguay para explicar ante los actores políticos que en el Perú no existe persecución política y que Alan García debe responder ante la justicia en una investigación por corrupción.

Apenas retornaron de Uruguay, desde el aprismo el se dijo que ustedes “ni siquiera fueron recibidos por el Frente Amplio de Uruguay”. ¿Así fue?

Los del Apra siempre están acostumbrados a mentir. Creo que ellos fueron los que no fueron recibidos. No vamos a responder a la mentira. Nosotros hemos llevado una agenda: no hemos ido a defender a una persona, fuimos a defender la causa del pueblo peruano. Fuimos recibidos por el presidente del Frente Amplio de Uruguay, Javier Miranda, y el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, José Bayardi.

¿Y qué alcances nos puede comentar de este encuentro?

Quedamos en que el partido Frente Amplio de Uruguay se reunía el jueves 22 en la noche con el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa. Y fue así. Se reunieron con el propósito de comunicarle que una delegación peruana llegó a Montevideo para hacer de conocimiento que en el Perú no hay perseguidos políticos y que están asilando a un investigado por actos de corrupción.

¿Con quiénes más se entrevistaron en Montevideo?

El viernes 23 nos reunimos con Jorge Meroni, presidente de asuntos internacionales de la Cámara de Representantes de Uruguay. Hemos llevado documentos. Hemos explicado, uno, que en el Perú no hay perseguidos política; dos, que aquí hay separación de poderes y, tres, que Alan García simplemente afronta una investigación por corrupción. Están asilando en la embajada a un investigado por actos de corrupción. En la tarde hemos sido recibidos por el presidente de la Cámara Representantes, Jorge Gandini.

De hecho, él sí hizo un pronunciamiento en contra del otorgamiento del indulto.

Se pronunció de manera personal en el sentido de que él no estaría de acuerdo con este asilo que pide el expresidente Alan García porque se debería respetar la soberanía para que cada país pueda llevar adelante las investigaciones.

Decía esto porque, a diferencia de Jorge Gandini, el dirigente del Frente Amplio José Bayardi deslizó que dicho partido no se pronunciaría mientras el Poder Ejecutivo no tome una decisión.

Es que en realidad este asunto está en manos del Ejecutivo. Nosotros hemos ido a hablar con el Congreso, no con el Ejecutivo. El Apra se ha reunido nada menos que con el expresidente Julio Sanguinetti, cuyo hermano es parte de la trama de corrupción internacional que Uruguay ha decidido no investigar.

¿Usted, entonces, considera como positivo el balance de este viaje a Uruguay?

El viaje ha cubierto nuestras expectativas. Nos hemos reunidos con el Frente Amplio y con el Partido Blanco. También hemos ofrecido conferencias de prensa en la sede del Congreso y en el mismo local del partido Frente Amplio.

Y, en general, ¿qué impresión cree que tiene sobre este tema la ciudadanía y los actores políticos?

Hubo un desprestigio generado por Alan García. Se creía que estaba siendo violentado en sus derechos. Esta situación ha cambiado. En una plaza donde declarábamos a la prensa nos encontramos con personas que se acercaron y nos dijeron que no enviemos a gente corrupta a su país.❧