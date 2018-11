Fujimorista Saaveedra se victimiza y miente sobre agresión a periodista [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Esther Saavedra, expuso su versión sobre el incidente que protagonizó en Tarapoto el pasado 9 de octubre, cuando fue grabada agrediendo a Édgar Alarcón Zavaleta, periodista del diario "El Poder", en una sede judicial.

Sin embargo, durante la declaración que ofreció ante la Comisión de Ética del Congreso, la legisladora fujimorista aseguró que nunca golpeó al hombre de prensa.

“Yo no lo agredí, alcé el folder que está aquí, para tapar el celular (…) Los espacios del Poder Judicial son bien angostos y allí están las salas de audiencia. Al ver que no obedece ni al administrador ni a mi seguridad (…) Estaba yendo casi encima de mí, me levanto y tapo el celular”, afirmó.

Para la fujimorista Esther Saavedra, ella tuvo que tapar el celular porque la seguridad que le ofrecieron fue deficiente. Además, recalca que nunca “ni siquiera” llegó a tocar al periodista.

“Él tiene que pedirme perdón porque ha malogrado la salud de mis padres, y en especial de mi señor padre, me ha difamado que estoy metida en lavado de activos”, enfatizó.

Video de la agresión que desmiente versión de la parlamentaria

Un video del hecho desbarata la versión que brindó la legisladora de Fuerza Popular, ya que en el material se observa como Esther Saavedra golpea el teléfono de Édgar Alarcón y posteriormente –sin el folder- lo golpea nuevamente.

El incidente se produjo debido a que la parlamentaria no quería ser grabada por el periodista.