Transparencia: "Asilo no puede ser herramienta para generar generar impunidad"

El pedido de asilo diplomático de Alan García a la Embajada de Uruguay generó el debate acerca de la posibilidad de que este país pueda otorgárselo o no, además de que no existe un plazo definido para ello. No obstante, organizaciones como Transparencia Internacional se pronunciaron al respecto.

En este sentido, Delia Ferreira, la presidenta de dicha asociación, publicó a través de Twitter que el asilo político "no puede ser una herramienta para generar impunidad en los casos de gran corrupción".

De esta forma, Ferreira destacó este mensaje en respuesta a otro del director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Zovatto. Asimismo, este rechazo a la acción del investigado exmandatario se hizo desde Berlín, en Alemania.

El asilo político no puede ser una herramienta para generar impunidad en los casos de gran corrupción@ProeticaPeru@srotta https://t.co/NNVTfwdtBJ — Delia Ferreira (@DeliaFerreira) 19 de noviembre de 2018

Como se recuerda, según reveló también el congresista Mauricio Mulder a un diario de Uruguay, las coordinaciones para optar por esta medida se realizaron desde el sábado por la tarde a través de Whatsapp y se hicieron llamadas telefónicas hasta que decidieron partir hacia la residencia del embajador Carlos Barros.

Por otra parte, Asociación Civil Transparencia, del Perú y liderado por Allan Wagner, también se pronunció negando esta medida por parte del expresidente García, quien continúa alegando como otros imputados que existe una "persecución política" cuando en realidad hay un Estado de Derecho.

Cabe precisar que a Alan García se le imputan la presunta comisión de los delitos comunes de lavado de activos y colusión agravada. Además, durante la lectura de la resolución que le impedía salir del país por 18 meses, se reveló también que habría recibido 100 mil dólares provenientes de la 'Caja 2', de Odebrecht.