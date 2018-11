Arequipa: Candidato Cáceres Llica aceptó que presentó documentos falsos

Elmer Cáceres Llica, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por el movimiento Unidos por el Gran Cambio, aceptó en proceso judicial de 2016 que entregó documentos falsos para postular en las elecciones regionales y municipales de 2010. Por ese hecho fue sentenciado a un año y 6 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 800 soles.

Estos hechos se evidencian en la acusación complementaria que la fiscal María Paredes Palomino presentó en 2016 y que recién es materia de juicio.

La República tuvo acceso a este documento, en el cual se indica que se debe seguir procesando a Cáceres Llica porque no solo presentó el documento falso para acreditar experiencia laboral en 2010, sino que también es autor de la elaboración de estos.

El caso actualmente se tramita ante la jueza Yanira Guittón, quien emitiría sentencia el 23 de noviembre. Para Elmer Cáceres se pide 3 años de prisión por presentar los documentos y haberlos hecho junto a otros dos investigados.

Harakiri

En 2010 Cáceres Llica, en complicidad con el personero legal del movimiento Arequipa Avancemos, Gregorio Palma, ingresaron tres constancias de trabajo falsas al Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma para justificar la experiencia laboral del entonces candidato.

Tras ser advertidos de la falsedad, los miembros del jurado indagaron y comprobaron que las empresas en las que Cáceres Llica decía haber trabajado no existían. Y no solo eso, luego dos de los supuestos dueños manifestaron que nunca habían firmado nada y que les habían falsificado las rúbricas y hasta sus huellas digitales.

Se trata de las empresas fantasma: Artec-Diseños de Miguel Mesías Zeballos, Callis & Consultores de Jaime Abarca y Sistem Ingenieros & Com de Abdón Álvarez. Este último es también procesado junto a Cáceres Llica y Palma, puesto que habría elaborado los documentos falsos consciente de que esa empresa no existía en realidad.

“Lo que el ahora sentenciado Cáceres Llica ha reconocido es que en efecto mintió, jamás ha trabajado para dichas empresas, siendo falso lo que declaró en su hoja de vida. Lo que ha merecido una sentencia condenatoria consentida”, dice la fiscal en la acusación complementaria.

Nuevo juicio

Cáceres Llica fue sentenciado en 2016 porque aceptó que introdujo documentos falsos al JEE de Caylloma, pero no aceptó que él los elaboró. Por eso, en el primer juicio solo recibió año y medio de pena suspendida y el pago de una reparación civil de 800 soles.

El fallo fue apelado y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa ordenó que se vuelva a procesar a Cáceres Llica por el delito contra la fe pública. El juicio reinició el 19 de octubre y es revisado por la jueza Yanira Guittón. El fiscal a cargo del caso es Miguel Salinas, quien pide ahora 3 años de prisión y una reparación civil de S/ 10 mil.

En este nuevo proceso han testificado Miguel Mesías y Jaime Abarca. El primero ha descartado tajantemente que haya tenido alguna empresa llamada Artec-Diseños y menos haber emitido los certificados de trabajo en favor de Elmer Cáceres Llica. Lo propio hizo Abarca.

Además el fiscal ha solicitado que se impute el delito de falsificación material contra Cáceres Llica. “Esto porque ya queda sentado que el imputado falsificó documentos privados, afectando a Mesías y Abarca”, indicó.

Esto no ha sido aceptado por la jueza pero tampoco descartado.

El 23 de noviembre se escuchará al perito grafotécnico que analizó las firmas y huellas en las constancias y certificados de trabajo. Si el tiempo alcanza, la jueza emitiría sentencia, lo que complicaría la situación de Cáceres Llica en el proceso electoral de segunda vuelta.

Elmer Cáceres guarda silencio

La República trató de contactar con Elmer Cáceres y otras personas cercanas a él; empero, no contestaron. Sin embargo, el día de la instalación del juicio dijo que todo era parte de una persecución política en su contra.

Asimismo, en una entrevista dada a este diario el 27 de septiembre pasado, dijo que su único delito fue trabajar en una empresa informal. “Me declararon inocente, pero el juzgado lo anuló y sigue el proceso, no tiene sentido”, manifestó.

Agregó: “No le hice daño a nadie, no cometí delito, no le quité el trabajo a nadie, no he robado. Yo no falsifiqué ningún documento, no tengo necesidad”.