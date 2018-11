No hay derecho

Alan García ha ingresado a la residencia de la embajada de Uruguay en Lima para solicitar asilo. El gobierno de ese país ha comunicado al Gobierno peruano esta solicitud y ha aceptado analizar el pedido, que debe resolverse atendiendo a los instrumentos internacionales vigentes, dos de los cuales son la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y, considerando la temática de este asunto, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, ambos suscritos por Uruguay y el Perú.

Un tercer instrumento, el más crucial y presente en estas decisiones, es la verdad, la primera de las cuales consiste en que no le asisten a García razones de derecho para esa solicitud. El asilo es una institución creada por el derecho internacional para proteger a las personas perseguidas por sus estados por razones de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones o acción políticas. Estos derechos y libertades no son amenazados y no le han sido conculcados al solicitante.

La actitud de García es indigna tratándose de un ex presidente, y tomando en cuenta sus reiteradas afirmaciones sobre que no se corre de la justicia y siempre da la cara a los tribunales. Basta revisar sus declaraciones respecto de otros investigados y procesados para concluir que su bochornoso proceder es incoherente, avezado y reprobable. Esa indignidad alcanza como un baldón a su partido que se ha visto arrastrado por una cúpula extraviada y obligado a defender a quien se resiste a responder ante la justicia bajo el principio de igualdad.

García pretende huir de la justicia por la puerta falsa luego de quedarse sin argumentos respecto a las acusaciones que pesan sobre él. La más documentadas de ellas es el cobro de 100 mil dólares de la caja 2 de Odebrecht por una sospechosa conferencia realizada en condiciones que constituyen un soborno. Su intento de fuga se realiza luego de que todas sus coartadas quedaran destruidas al punto de reconocer, él mismo pocas horas antes de su pedido de asilo, que recibió dinero de la caja 2 de la empresa brasileña.

El ex presidente le ha mentido una vez más a los tribunales y a los peruanos. En la fase inicial de la investigación se allanó al pedido de impedimento de salida del país, para horas después burlar esta restricción proveniente de un juez competente, convirtiéndose en omiso a la acción de la justicia, un elemento que invalida el argumento de la persecución política.

García no es un perseguido político sino un investigado por corrupción en un régimen democrático donde los tribunales son independientes. Uruguay es un país respetuoso de la legalidad internacional en toda su extensión y su gobierno debe ser consciente de que la misma Convención sobre Asilo Diplomático señala que no es lícito conceder asilo a las personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. De hecho, el caso de Martín Belaunde Lossio es un precedente de una persona objeto de investigación que fue devuelta al Perú por otro que puso por delante la lucha contra la corrupción, un reto de la comunidad internacional.