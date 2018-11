¿Y la colegiatura de Chávarry?

El Congreso ha demostrado que poco o nada quiere hacer cuando se trata del señor Chávarry. No les interesa investigar a alguien que ha mentido con respecto a los indicios que lo vinculan con una red criminal como la de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, cuyas notas fueron alteradas para favorecerlo en su nombramiento, quien ascendió de la mano de César Hinostroza, alguien que hasta plagió su tesis y que ahora tiene cuatro denuncias constitucionales.

De hecho, si algo me queda claro, es que estos parlamentarios pasarán a la historia de uno de los períodos más nefastos para la corrupción en nuestro país. Su única motivación es la impunidad y su refrán de vida: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. Así que bueno, mientras José Domingo Pérez se dedica a investigar a esos amigos –o debería decir, “hermanitos”– toca poner nuestra atención, también, en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Mucho ojo porque el futuro del fiscal de la Nación podría estar en las manos del Consejo de Ética del CAL, organismo que aceptó una importante denuncia contra Chávarry que demostraría numerosas infracciones al Código de Ética que rige para todos los abogados colegiados. Ahora bien, al parecer, también aquí existen presiones. La denuncia pasó a trámite por unanimidad hasta que, días después, el consejero Juan Manuel Salazar decidió cambiar su voto.

Entrevisté a la decana del CAL esta semana y no solo confirmó esta información sino que también admitió que el presidente del Consejo de Ética, Walter Ayala, estuvo a punto de renunciar y que ahora ha pedido la remoción de los miembros del Consejo, para evitar este tipo de cambios en las votaciones sobre el caso Chávarry. Lo importante de esta denuncia es que, si se encuentra fundamentada, Pedro Gonzalo Chávarry perdería su colegiatura y con ello, no podría continuar al mando del Ministerio Público. Un abogado sin colegiatura no puede ejercer, ¡menos como fiscal de la Nación!

Hay que recordar, en medio de las dudas, que el CAL ya había emitido una resolución suspendiendo la colegiatura de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura: Guido Aguila, Julio Gutiérrez, Iván Noguera, César Hinostroza y Gianfranco Paredes. No entendemos por qué, sin embargo, no sucedió de igual manera con el señor Chávarry, que tiene las mismas imputaciones. Actualmente se ha tenido que interponer una medida cautelar aparte, solo para el caso de Chávarry Vallejos.

Si bien el propio José Domingo Pérez será quien interrogue al titular del Ministerio Público, solo podría pasar de investigación a denuncia siempre y cuando el Congreso lo permita…¿esperanzas por ese lado? pocas, de mi parte. Por eso y con mayor razón el Colegio de Abogados de Lima tiene una valiosa responsabilidad frente a la inacción del poder político. ¿Qué clase de abogados queremos que ocupen los más altos cargos en nuestro país?