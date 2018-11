Mercedes Aráoz sobre Vicente Silva Checa: "Solo hablábamos de Fuerza Popular"

Durante la audiencia contra el pedido de prisión preventiva contra Vicente Silva Checa, el fiscal José Domingo Pérez expuso parte del interrogatorio que se realizó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz este viernes, sobre sus reuniones con el asesor en sombras de Keiko Fujimori.

En los fragmentos de las preguntas hechas a la también congresista de Peruanos Por el Kambio, el magistrado indicó los momentos de las reuniones con Silva Checa. Incluso, uno de esos encuentros fue en su casa.

Una de las preguntas respondidas por Aráoz fue “si en la reunión que tuvimos, cuando hice ronda de reuniones con otras bancadas, no hablamos del nombre de Silva Checa, pero sí de los mismos temas que fueron tratados previamente con él y los hablamos con los voceros de Fuerza Popular en el Palacio Legislativo”.

Otra de las declaraciones de la congresista fue “solo hablábamos sobre Fuerza Popular. El conocía mucho sobre el partido”, confirmando la cercanía del Vicente Silva Checa al entorno fujimorista.

Asimismo, Mercedes Aráoz indicó que el Ejecutivo buscó una reunión con la lideresa naranja para la consulta de la elección del premier, tras la salida de Fernando Zavala. “A mediados de septiembre del 2017, necesitábamos contactar con una persona cercana a Keiko Fujimori. Era necesario buscar un primer ministro que no fuera rechazado por la mayoría de Fuerza Popular. Se consultó con otras bancadas por su perfil, pero era más difícil con esa agrupación. Es así que consulto con Juan Jose Garrido, en calidad de amigo, si podía ayudarme a hablar con alguien cercano a Keiko. Él me dijo que lo dejara contactar con Silva Checa. Se sabía que esta persona era cercana a ella. Garrido me dijo si podíamos ir a la casa para conversar con Silva Checa”.

Respecto a la primera reunión, indicó que se trató para “ver qué posibilidades, cualquiera fuera el primer ministro elegido, no tuviéramos dificultades con la bancada de Fuerza Popular y ver qué temas debíamos trabajar en una agenda de gobernabilidad”.

En el segundo encuentro “que debe haber sido a mediados de noviembre y cuando ya era primer ministro, teníamos dos temas: presupuesto y pedido de facultades legislativas en materia económica”.

Sobre la tercera reunión, que Mercedes Aráoz ubica entre finales de noviembre e inicios de diciembre del 2017, “buscábamos establecer una reunión con Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski con agendas de acuerdo que habíamos preparado con antelación entre algún equipo del ejecutivo y un equipo de Fujimori”. Afirmó que este encuentro “fue en la casa de Vicente Silva Checa”.