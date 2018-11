Ex dirigente de Fuerza Popular en Arequipa dice que recibió insinuaciones para lavar dinero

El empresario televisivo Freddy Lozano fue el rostro de Fuerza Popular en Arequipa entre el 2014 y 2016 ( ese año renunció). Revela que el exsecretario del partido fujimorista, Joaquín Ramírez, le ofreció potenciar su canal antes de las elecciones de 2016, pero lo rechazó por los rumores de que el entonces dirigente naranja estaba involucrado en un presunto el lavado de activos. En mayo de aquel año, el piloto Jesús Vásquez señaló a la cadena Univisión que Ramírez le confesó haber lavado 15 millones de dólares para Keiko Fujimori. Tras esa revelación, la líder del partido ahora cumple prisión preventiva mientras es investigada por el presunto blanqueamiento de dinero a través de su partido.

¿Cómo se acerca Ud. a Fuerza Popular?

Me capta Joaquín Ramírez, con el señor (Rolando) Reátegui y el señor (Elard) Melgar en el hotel Libertador. Me dijeron que escanearon mi hoja de vida, que mi nombre aquí sonaba muy fuerte y me ilusionaron. Eso fue por mayo del 2014. Todo resultó muy rápido, me invitaron a Lima, allí me reuní con Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega, Pier Figari y Joaquín Ramírez, todos los que están en el banquillo hoy día.

¿Siempre fueron el círculo?

Toda la vida fueron el círculo duro y han sido la cúpula de esta presunta organización criminal, según lo ha determinado el juez Carhuancho.

¿No eran solo amigos, como señaló Keiko?

No, ellos son los que han digitado todas las acciones. Haciendo un análisis objetivo, Keiko, Pier Figari, Ana Herz de Vega y Joaquín Ramírez han recorrido el país cuatro años, buscando candidatos para el Congreso con un perfil de gente corruptible, ignorante, sin trayectoria académica, que tenga un pasado cuestionado.

¿Con recursos?

Gente con recursos, para supuestamente lavar el dinero en las empresas que tenían. Yo recibí la insinuación de Joaquín Ramírez para potenciar mi canal de televisión. Mi empresa es una sociedad con mi hermano, Ramírez me habló de que podíamos potenciar el canal y hacer un edificio de 10 pisos incluso. Pero somos personas instruidas, tampoco somos tontos.

¿Cuándo les propuso eso?

Eso fue rumbo al Congreso, cuando estaban definiendo las candidaturas (diciembre 2015 y enero del 2016).

¿Por qué rechazaron la propuesta?

Esa insinuación la rechazamos por un sentido común: nadie en este país está para regalar la plata a nadie.

¿Hubo una propuesta económica?

No. Le pregunté: "¿Y la plata?", y Ramírez me respondió que podría proporcionarla y entraríamos en una sociedad y a mediano plazo veríamos el tema de las utilidades. Pero nadie te ofrece plata así nomás. Con mi hermano rechazamos esa propuesta. En esa época ya se hablaba que Joaquín Ramírez era el lavador de dinero de la señora Keiko.

¿A pesar de esos rumores, no pensó en alejarse antes?

Sí, al final concluí en ello.

Pero su alejamiento fue porque lo desembarcan de la lista al Congreso.

No. Esa es una falsa teoría que todos ustedes tienen. Yo me fui a México; cuando regresé a Arequipa, me di con la sorpresa que no estaba en la lista, pero yo respaldé la decisión, porque creí que si no me eligieron, era porque había gente más proba y preparada. Mi desencanto empieza cuando reviso el currículum de los candidatos elegidos.

Del 2014 al 2016 Ud. hace trabajo partidario. ¿Cuánta gente enroló a Fuerza Popular?

Creo que por encima de las 10 mil personas.

Ahora están desaparecidos.

Están desaparecidos por todo lo que pasa. La gente también se equivoca. Yo no tuve una buena lectura y me gané mucha enemistad. Debe quedar claro que me retiré en el mejor momento del fujimorismo, nunca tuve un interés particular. Porque en la segunda vuelta Keiko me llama y me pidió que yo haga la finta que nos habíamos reconciliado y que no pasó nada en Arequipa y me llegó a ofrecer cosas en los ministerios.

¿Y qué le ofreció?

Me dijo que mientras estemos en el gobierno, yo iba a tener un sitio preferencial.

¿Cuál era el trato?

Ella quería que venga a Arequipa y haga una conferencia de prensa, que diga que había limado las asperezas con Keiko. También me pidió que no hagamos alborotos en el aeropuerto.

¿La protesta del aeropuerto (febrero del 2016) fue organizada?

Fue una situación donde todo estaba caliente. Fueron los candidatos (del 2014) que se sintieron estafados, porque con ellos lavaron la cara del fujimorismo en sus distritos.

¿Fue una manifestación de apoyo hacia Ud.?

Obviamente, yo gané un liderazgo interno. Pero no fue digitada por mí, fue su reacción natural.