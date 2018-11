Periodista de CNN le dijo a Chávarry que no puede "ser juez y parte" [VIDEO]

La noche del último jueves, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry brindó una entrevista al canal internacional CNN e intentó responder por las acusaciones en su contra por el caso "Los cuellos blancos del puerto".

En una parte del espacio televisivo "Conclusiones", Chávarry sostuvo que "tiene la conciencia tranquila" sobre todo lo que se le imputa y que no considera que algo lo pueda desmerecer.

"¿Por qué no doy un paso al costado? Simplemente porque no considero que tengo ninguna situación que pueda desmerecerme", manifestó el fiscal de la Nación.

Ante ello, el conductor del programa, Fernando del Rincón, lo cuestionó por permanecer al frente de la Fiscalía de la Nación cuando es acusado de algo, situación que generaría "conflicto de intereses".

"Usted considera que no tiene ninguna responsabilidad y yo le entiendo, pero dentro del ámbito de la justicia, y usted como administrador de justicia lo debe de saber. No está en usted definir si forma o no parte de un grupo delincuencial, está en manos de las autoridades que están llevando a cabo de la investigación, en manos de aquellos que administran la justicia, y el hecho de ser juez y parte puede complicar mucho las cosas", le dijo el periodista de CNN.

Tras ello, Pedro Chávarry declaró que las acusaciones en su contra solo buscan separarlo del cargo, sin embargo, no respondió a lo manifestado por el periodista.