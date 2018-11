Martín Vizcarra anuncia diálogo con fuerzas políticas a partir de diciembre

En una reunión con 120 alcaldes distritales y provinciales electos de las zonas con más necesidades del país, el presidente Martín Vizcarra anunció que a partir del próximo mes iniciará un "diálogo franco y directo con las fuerzas políticas, luego de recorrer todas las regiones.

"Como no podemos traer a todas las autoridades regionales a la capital, el gobierno a partir de mañana sale -con esa visión descentralista- por un lapso de un mes a todas las regiones del Perú. No va a quedar una región que no visitemos a partir de mañana hasta mediados del mes de diciembre en la que tengamos reuniones con las autoridades regionales, en su región", dijo desde Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra.

Tras este primer anuncio de gira por el todo el país, el jefe de Estado anunció el inicio de conversaciones con las diferentes fuerzas políticas como parte de un "pacto social". "Inmediatamente después que terminemos estas reuniones que tenemos establecidas en el presente mes estableceremos un diálogo franco y directo con las fuerzas políticas para trazar una agenda común para trazar el desarrollo del país", agregó.

Más temprano, en San Juan de Lurigancho, Martín Vizcarra dio inicio a campaña para luchar contra la anemia denominado "Amor de hierro" que tiene como propósito educar y llamar la atención de los ciudadanos en la prevención y reducción de los índices de anemia en el país.