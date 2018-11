De Belaúnde sobre FP: "Hay una defensa férrea de Pedro Chávarry"

El legislador Alberto de Belaúnde, expresó su opinión acerca de los últimos eventos que se han vivido en el partido Fuerza Popular referentes a su crisis, reestructuración y la prisión preventiva de 36 meses dictada contra su lideresa Keiko Fujimori.

En este sentido, el parlamentario no agrupado afirmó que no cree en la voluntad de diálogo expresado por la bancada puesto que "ha utilizado su mayoría para rechazar cualquier opinión contraria a ellos". Como lo ha referido el propio presidente Vizcarra, esta iniciativa se tuvo desde el inicio de su gestión y, sin embargo, no se hizo caso hasta ahora.

De esta manera también se refirió a que la agrupación política persiste en "su obsesión y una defensa férrea del fiscal de la Nación Pedro Chávarry", quien tiene varias denuncias constitucionales que el grupo de trabajo del fujimorista César Segura aún no coloca en agenda.

"Creo que hay en el fujimorismo congresal un ADN autoritario. Veo que cambian las caras pero sigue la misma actitud", destacó el legislador en referencia a los continuos obstáculos e imposiciones que ha impuesto al Ejecutivo a lo largo de las gestiones de Kuczynski y Martín Vizcarra.

Asimismo, el congresista hizo énfasis en que, después de que se conozca la resolución de prisión preventiva emitida por el juez Carhuancho, no estaba de acuerdo con que se le califique de "presa política" a Keiko Fujimori.

"En democracia no hay presos políticos, lo que hay es políticos que están presos no por sus actividades políticas, sino por actividades que se encuentran recogidas por nuestro código penal", finalizó De Belaúnde.