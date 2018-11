Congreso: Anuncian cambios en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, convocó a una sesión de la Comisión Permanente para este lunes 5 de noviembre, esto con el fin de realizaran cambios en la composición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el cual es presidido por el fujimorista César Segura.

La Comisión Permanente, presidia por Daniel Salaverry, se reunirá a las 8:30 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo, según el oficial mayor del Congreso, Gianmarco Paz Mendoza, informa Andina.

El pasado 31 de octubre, el titular del Parlamento instó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a sesionar para dar evaluar las tres denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Quiero invocarle al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que sesione cuanto antes. No hay nada que impida que él pueda sesionar hoy, mañana, el viernes, el sábado o el domingo. Eso de esperar de lunes a lunes, me parece que es un mal mensaje a la población”, expresó Daniel Salaverry.

Sin embargo, César Segura rechazó estas declaraciones y aseguró que no permitirá que nadie lo presione con cualquier denuncia.

“Esa es la opinión del presidente del Congreso y la respeto, pero no me marca a mí la agenda. Yo voy a seguir insistiendo en mi posición. Si quieren que me cambien, yo no voy a cambiar, voy a cumplir con el debido proceso”, enfatizó en La República.

Cabe precisar que, diversos parlamentarios han enviado oficios al fujimorista César Segura, para que priorice las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien es cuestionado por su presuntos vínculos con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.