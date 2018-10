Salazar deja sola a Aramayo: "Cada uno responde por sus actos"

La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, dijo que "cada uno responde por sus actos" y que será su colega Alejandra Aramayo quien explicará sobre sus mensajes en el chat ‘La Botica’, en la que confirma blindaje a César Hinostroza.

"Creo que cada uno responde por sus actos. Aramayo ya ha manifestado por Twitter. Seguramente cuando ella venga ustedes le podrán preguntar y ya dará las declaraciones, yo no puedo interpretar", sostuvo en diálogo con la prensa.

Además, Salazar aseguró que lo que se debe observar es el informe antes de hacer alguna denuncia y que de su parte “no siente” que su bancada haya blindado a César Hinostroza.

"Los informes del señor Hinostroza, consejeros del CNM, Becerril, están en la web. Que los estudiantes evalúen, analicen", expresó la fujimorista. "Yo no puedo interpretar…no siento que se haya blindado a César Hinostroza. No es que diga que no creo o sí. Creo que aquí lo que manda es el informe", añadió.

"Evalúen el informe y según a eso uno puede calificar si corresponde esas denuncias, crimen organizado. Acá no se manda de sentimientos, el informe manda", reiteró Milagros Salazar, quien luego dijo que hay una intención de distorsionar la verdad.

En nuevos chat de ‘La Botica’, la congreso Alejandra Aramayo escribió: “Ahora solo hemos blindado a Hinostroza", confirmando así que los 18 fujimoristas que votaron en contra de acusar al exmagistrado tenían la intención de protegerlo.