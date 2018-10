‘La Botica’: Los insultos de Leyla Chihuán contra periodistas de La República

Nuevos mensajes del chat fujimorista ‘La Botica, muestran las fuertes palabras que usa la congresista Leyla Chihuán para atacar a los periodistas de este diario, tras difundir conversaciones en los que su colega Ursula Letona insultaba las reformas constitucionales.

La exvoleybolista Leyla Chihuán se refiere con lisuras a los periodistas de este diario y propone que todos usen las mismas palabras para "ver si lo van a publicar", en los mensajes de 'La Botica' difundidos por El Comercio.

Leyla Chihuán: Otra vez han hecho captura de pantalla estos hijos de puta de La República. Úrsula de tu teléfono. Están atentos a nuestros teléfonos.

Ursula Letona: Esto es un delito, los periodista nos persiguen con sus cámaras. Esto es demasiado. No podemos permitirlo. Ya basta.

Leyla Chihuán: Escribamos todos ‘Los de La República son una mierda’. A ver si lo van a publicar.

Ursula Letona: Además mira estoy re pegada a mi cara porque no veo pero tienen cámaras especiales. Son un asco.

Luz Salgado: De aquí atrás que estaba la gente de César.

Luis Galarreta: El celu es de quien dice: jajaja

Ursula Letona: El cel es mío son mis uñas me han tomado foto de arriba.

Fotos: El Comercio

En los últimos días, la fujimorista Leyla Chihuán ha sido criticada por decir en una entrevista que su sueldo de congresista no le alcanza para el estilo de vida que ella lleva, pese a que al año recibe 366 mil soles.