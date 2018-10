'La Botica': nuevos chats del blindaje a Hinostroza y Becerril [FOTOS]

Nuevos mensajes del chat 'La Botica' salieron a la luz. Conversaciones de fujimoristas confirman blindaje al exjuez supremo César Hinostroza en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, coordinan proteger a Héctor Becerril por caso Audios CNM.

La conversación en 'La Botica' inicia con el mensaje de Héctor Becerril mostrando una nota de un diario local en la que se anuncia que el informe del congresista César Vásquez recomendaba destituirlo e inhabilitarlo.

Ante ello, los congresistas de Fuerza Popular coordinan para "ayudar" a su colega y que este informe no progrese en el Parlamento.

Karina Beteta: Muy mal, a ún nadie de la Subcomisión nos notificaron y ya lo tiene la prensa, el César V. [Vásquez] Lo filtró a la prensa.

Ursula Letona: Héctor voy a revisarlos hay que destrozar ese informe!!

Rosa Bartra: no hay sanción por filtrar? Basta de solo defendernos.

Héctor Becerril: Gracias Karina, Úrsula y Rosita ayer sábado y hoy domingo estuve trabajando en los argumentos para desbaratar el informe de César Vásquez y mañana pediré el audio y video de la sesión donde el mismo Morales Parraguez si bien siguió afirmando que la supuesta reunión se dio dice que nunca hubo ningún ofrecimiento de nada, que no tiene ningún proceso judicial ni administrativo en curso sin embargo insisten con los delitos de cohecho activo y genérico y conflictivo de interés.

Luz Salgado: Si no aprueba en la Subcomisión ya no pasa la permanente lo de Becerril, verdad? acaba de decir Ale que se vota en Permanente.

Karina Beteta: Si es rechazada en la Subcomisión pasa a la comisión permanente para conocimiento, no hay debate. El tema de Héctor va a permanente solo para dar cuenta que fue archivada y se ratifica ese informe.

Ursula Letona: Perfecto.

Luz Salgado: y se archiva verdad?

Tras ello, Héctor Becerril les agradece a sus amigos "por la preocupación".

En otros mensajes de 'La Botica', se confirma que la bancada de Fuerza Popular blindó al exmagistrado César Hinostroza. "Ahora solo hemos blindado a Hinostroza", escribió Alejandra Aramayo, luego de que 16 congresistas fujimorista archivaron el informe del congresista Pacori en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Alejandra Aramayo: Habló Mario y fue la oportunidad para que Sheput cambie su voto. Cuando aprenderán a respetar las decisiones. Se dijo que no intervengan. La Vocera se acercó y le pidió que ya no intervenga. Ahora solos hemos blindado a Hinostroza. Gracias Mario.

Leyla Chihuán: Algún día aprenderemos. Paciencia. Descansen. Una Larga jornada.