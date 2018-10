Pier Figari: “Para tener temor hay que tener la consciencia sucia” [VIDEO]

Pier Paul Figari Mendoza habló a su salida de la Sala Penal Nacional, donde se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en contra de él, de su lideresa Keiko Fujimori y otros 9 investigados por el caso Odebrecht.

Figari consideró que “no hay ninguna prueba que me vincule con el delito de lavado de activos”, por el cual está siendo investigado por el fiscal José Domingo Pérez. “No se ha podido acreditar que mi persona tiene vinculación alguna en ese delito”, agregó.

El integrante de Fuerza Popular, grupo político sindicado como organización criminal por la Fiscalía, indicó que está afectado porque lo han llevado arbitrariamente a prisión por 5 días “Me han paseado con mi cartel de detenido. Ese daño es muy distinto a un chat privado”, expresó.

Asimismo, rechazó formar parte de una organización criminal. “El señor fiscal se ha pasado todas las audiencias afirmando que soy parte de una organización criminal”, sostuvo Pier Figari, quien añadió que no le teme a la prisión porque es inocente.

“Para tener temor hay que tener la consciencia sucia y yo no la tengo. Yo lo he dicho de mil formas: he sido en 2011 y sigo siendo personero legal, soy abogado y por eso que dicen que veo temas legales, pero también doy consejos porque soy comunicador social”, refirió.

“No he manejado los temas sino que lo desconozco. No soy un hombre de negocios ni de finanzas(...) Yo así como soy un hombre inocente, soy un hombre valiente, así como ando solo vengo solo. No tengo miedo a nada ni me tengo que estar escondiendo”, aseveró.

Pier Figari descartó que exista peligro de fuga de parte de él y aprovechó para denunciar ante la prensa que la policía lo está acosando y siguiendo desde que se iniciaron las audiencias.