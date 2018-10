Ordenan 18 meses de prisión preventiva contra exconsejero Julio Gutiérrez

El exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura Julio Gutiérrez Pebe, implicado en los CNM audios, deberá pasar los próximos 18 meses en prisión, de acuerdo a la resolución del juez supremo Hugo Núñez Julca.

El magistrado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva del fiscal supremo Jesús Fernández contra el exconsejero por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

La defensa, a cargo del abogado Humberto Abanto, indicó que apelará la decisión del juez Núñez. Sobre él ya pesaba una orden de impedimento de salida del país por cuatro meses.

Durante la audiencia donde se evaluó la solicitud del Ministerio Público, el fiscal indicó que Gutiérrez Pebe habría participado en los nombramientos irregulares de tres jueces: Miguel Canahualpa, Armando Mamani y Ricardo Chang.

WALTER RÍOS EN ESCENA

Según la investigación fiscal, el exconsejero iba a recibir a cambio el apoyo del expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos, para resolver a favor de los procesos que tenía la empresa Enapu. La esposa de Gutiérrez era abogada de esa compañía. En la audiencia se leyeron las conversaciones que mantuvo Gutiérrez Pebe con Walter Ríos.

Además, el fiscal supremo Jesús Fernández informó que Gutiérrez había retirado los fondos de su pensión de jubilación y ese elemento incrementa el peligro de fuga.

Explicó también que la medida cautelar era necesaria para asegurar la presencia de Gutiérrez Pebe en todo el proceso.

"El imputado tiene arraigo familiar, pero no se descarta una fuga, y sobre el arraigo laboral, ha quedado inhabilitado del cargo", sostuvo el fiscal, quien apuntó que no se descarta una solicitud de ampliación de prisión preventiva.

"Sobre la magnitud del daño, la sociedad los repudia y reprocha, sobre todo si se confía en ellos para designar funcionarios honestos", expresó, por su parte, el representante del Ministerio Público.

"Traducen desconfianza, temor", agregó.

El fiscal supremo consideró que el peligro de fuga se sustenta en el cargo que ocupó Gutiérrez como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura.

"Podría haber una sensación de subordinación hacia otros magistrados", sostuvo.

A su salida de la audiencia, Julio Gutiérrez Pebe manifestó que no encontraba nada irregular en sus conversaciones. "Los dichos no concuerdan con los hechos, no ha habido absolutamente nada irregular", dijo.

Consideró que su "único error" fue haber llamado telefónicamente a Walter Ríos por el nombramiento de Armando Mamani Hinojoza.

"Recibí una llamada donde me recomendaban el nombramiento (del fiscal Armando Mamani Hinojoza), pero allí quedó. No hubo más y no hay nada", declaró a la prensa.❧

DATOS

PARLAMENTO. El exconsejero del CNM Julio Gutiérrez fue destituido por el Congreso de la República el pasado 4 DE OCTUBRE.

FISCALÍA. La investigación fue formalizada por el Ministerio Público el 19 de octubre. Después de eso, solicitaron prisión preventiva.

Las ‘singulares’ conversaciones con Walter Ríos