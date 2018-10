Ley Fujimori: Comisión de Justicia revisará la próxima semana norma observada

Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, indicó que la ley que beneficia al reo expresidente Alberto Fujimori, será revisada la próxima semana por el grupo que dirige.



Como se sabe, la norma (Ley Fujimori), presentada por la parlamentaria Yeni Vilcatoma, fue observada por el presidente Martín Vizcarra luego de haber sido aprobada por el Pleno del Congreso, previa exoneración del debate en comisiones por acuerdo de la Junta de Portavoces.

“Necesita una revisión detallada de las observaciones que formuló el Ejecutivo. Tenemos que analizar y debatir bien el proyecto impulsado por la congresista Vilcatoma para no favorecer a personas que no lo merecen”, mencionó Oliva en referencia a un posible beneficio a Alberto Fujimori.



La iniciativa legislativa presentada el 9 de octubre, en su artículo 1, menciona que su objetivo es establecer la modalidad de ejecución humanitaria de pena con el fin de tutelar la dignidad, integridad física, mental y salud de los adultos mayores y de las personas con discapacidad severa permanente que se encuentran con pena privativa de libertad.



En otro momento, la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, señaló ayer que su bancada todavía no ha tomado una posición en este tema, luego de las observaciones de hechas por el mandatario Vizcarra.