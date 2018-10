Yo todavía tengo la esperanza que Vizcarra cierre el Congreso

José Víctor Salcedo

Carlos Moscoso Perea piensa darse un "año sabático" en 2019 para escribir un libro. Su deuda con la ciudadanía, dice, es no haber trabajado con más rapidez para cumplir sus metas. Defiende sus reformas en transporte y patrimonio. En temas nacionales, espera la caída del fujimorismo y el cierre del Congreso.

¿Valió la pena ser alcalde?

Seguro. Es una oportunidad para hacer cosas, hacer realidad sueños y para trabajar por nuestra tierra, por todo lo que nos ha dado.

Su gestión termina, según muchos, sin pena ni gloria.

Es que nos faltó comunicación, porque no hemos trabajado correctamente con los medios y porque tenemos alguna prensa que nos echa lodo y tierra.

¿Qué obras o proyectos considera que son destacables?

Hemos puesto en agenda la descentralización y nuestro mayor logro es que el presidente Vizcarra en su mensaje presidencial dijera que el presupuesto para gobiernos regionales y locales será de 40% (...) Fue la propuesta de los alcaldes en el 2016.

¿Y a nivel local?

Nuestra mayor satisfacción es haber sentado las bases para instituir el curso escolar de Historia del Cusco para conocer nuestro pasado y consolidar nuestra identidad. También la Casa Acogida, lucha contra la anemia, obras en colegios. En movilidad causamos una revolución al retirar combis, ticos y mirabuses para darle prioridad a las personas.

¿Cómo recibe que su sucesor, Víctor Boluarte, pretenda deshacer casi todo lo que hizo?

Nunca dijo eso. Ha dicho que va a continuar lo que hemos iniciado y lo que está pendiente. En movilidad está de acuerdo. Lo que dijo es que revisará la peatonalización y señaló que en este punto se debe avanzar a una velocidad menor, pero no habló de retroceder.

¿No han sido medidas improvisadas y sin previo estudio, como dicen algunos?

Si se están haciendo casi al final de la gestión es porque nos hemos tomado casi cuatro años para hacer estudios y análisis. Es el momento oportuno de hacerlo, para que la próxima gestión los siga.

Un compromiso suyo fue que se iba a bañar en el río Huatanay. ¿Realmente lo hará?

La limpieza del río está garantizada, tenemos el dinero y los proyectos confirmados. Solo hubo un atraso en Saphi, que es el afluente más grande del Huatanay. Voy a cumplir mi compromiso en un sector del río, cerca del terminal terrestre, que antes era cochino y ahora está limpio.

Se cuestiona el Plan de Movilidad y Uso Público porque costó mucho y sería una copia de otros documentos, hecho por José Luis Cañavete. ¿Qué puede decir?

Aquí trabajaron la municipalidad del Cusco, Plan Copesco y el Banco Mundial. Su costo, no sé si sea mucho o poco, pero corresponde con estándares internacionales. Pero, al margen de los costos, es un plan que nosotros agradecemos.

Otro instrumento aprobado y que recibe críticas es el Plan Maestro del Centro Histórico. ¿Hay razón técnica y legal para cuestionarlo?

Lo que falta es explicación, porque algunos cuestionan determinados parámetros que no son sino fiel copia del anterior Plan Maestro y otros cuestionan que se haya puesto demasiados candados para ejecutar obras.

¿Se anima a hacerle alguna recomendación al alcalde electo Víctor Boluarte?

Decirle que, en primer lugar, no decaiga, no renuncie a sus expectativas, a sus sueños, a sus utopías. A veces la realidad es tan dura que nos quiere hacer retroceder. Tiene que ser perseverante. En segundo lugar, que actúe con transparencia, con ética, él y su gente de confianza.

¿Qué autocrítica haría?

Sería que no he ido a la velocidad que debería. Comencé a 100 por hora, pero hoy me doy cuenta que debí haber comenzado a 150 por hora. Son los primeros meses y años los que hay que aprovechar, porque los últimos son la continuidad de lo que se hizo al principio. Sé que tengo compromisos que no he podido hacer.

Casi toda su gestión se desarrolló en medio de enfrentamiento político. ¿Afectó esa pelea de fujimorismo con el Ejecutivo a las municipalidades?

Por supuesto. En cuatro años conocí tres presidentes de la República, siete primeros ministros y cantidad de ministros con quienes veníamos trabajando obras, que se vieron frustrados porque el nuevo necesita un tiempo para conocer y, a veces, viene con otras ideas. La mayor de las frustraciones fue la no realización del Aeropuerto de Chinchero.

¿Será este episodio (caso cócteles y Lava Jato) el fin del fujimorismo?

Ojalá. Desde 1992 hasta ahora, que ya pasaron casi 30 años, el país perdió y nos hemos enfrascado en discusiones de desgobierno, de ilegitimidad y de corrupción. Ojalá este grupo, que todavía cree en el autoritarismo y casi en el fachismo (sic), se extinga esta vez.

¿Usted le cree a Keiko Fujimori cuando lanza el ramo de olivo en busca de "reencuentro"?

Yo a los fujimoristas y, particularmente a su lideresa, no les creo absolutamente nada, ni lo que respiran (...) me parece que cada paso que dan y palabra que dicen lo tienen bien pensado, sabiendo qué beneficios les va a permitir. Es un grupo muy ególatra y que quiere tener lo que quiere haciendo cualquier cosa.

¿El referéndum por sí mismo resolverá la crisis política e institucional del país o debe ir acompañado de otras reformas?

Creo que el referéndum es el primer paso a la resolución de la crisis. Le va a dar al pueblo peruano confianza y un poco de tranquilidad. Será una especie de luna de miel, pero debe ir acompañado de otras normas y reformas, y también de actitudes de los políticos. Lo bueno es que nos va a renovar la clase política; no seguiremos viendo los mismos rostros desgastados.

¿Apoyaría un eventual adelanto de elecciones para salir de la crisis?

Adelantar las elecciones sería romper con el estado de derecho. De modo que este gobierno debe cumplir su periodo.

¿Así tenga el Congreso que tiene al frente?

Yo todavía tengo la esperanza de que este presidente cierre del Congreso (...) Uno de los tapones que impide resolver esta crisis es el Legislativo. Entonces, eliminando el mal sanamos al enfermo. ❧