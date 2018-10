Keiko Fujimori: “Mi abogada destruyó todas las mentiras del fiscal” [VIDEO]

La audiencia sobre el requerimiento de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras 11 personas por el presunto delito de lavado de activos, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se suspendió en horas de la noche de ayer y a su salida, la lideresa de Fuerza Popular se mostró confiada de la defensa a su favor.

“La abogada Giuliana Loza, en más o menos dos horas, destruyó todas las mentiras de parte del fiscal con pruebas, con la ley en mano y con el Código Procesal Penal ha demostrado punto por punto cada una de estas mentiras”, dijo una sonriente Fujimori a las afueras la Sala Penal en compañía de su esposo Marc Villanela.

El día de ayer, la mencionada abogada intentó rebatir los argumentos del José Domingo Pérez Gómez tratando de exponer los supuestos vicios y omisiones que el fiscal cometió en la solicitud presentada al juez.

Entre ellos, que el fiscal había aumentado once elementos de convicción que no habían sido notificados a la parte acusada antes de la sesión, no obstante, el representante del Ministerio Público indicó que solo eran dos los puntos que agregó, los otros nueve correspondían a los otros investigados.

Para ello, Loza Ávalos intentó que la audiencia se suspenda en ese momento hasta el día de hoy, sin embargo, el juez Richard Concepción le otorgó media hora para que revise los nuevos documentos.

Asimismo, la defensa de Keiko Fujimori indicó que todas los puntos presentados por Pérez Gómez se basaban solo en las suposiciones que hicieron los testigos protegidos en sus declaraciones y no en pruebas fehacientes que implicarían a la ex candidata presidencial.