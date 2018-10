Milagros Salazar minimiza sus expresiones contra Martín Vizcarra

No le da importancia. Luego que IDL difundiera nuevas capturas del chat 'La Botica', se pudo ver, entre otras cosas, las fuertes expresiones de la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar hacia el presidente Martín Vizcarra.

La conversación se da en medio del mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, en donde diversos integrantes de Fuerza Popular. Primero se lee a Héctor Becerril decir: ¿Los audios difundidos sobre el nuevo Fiscal de la Nación y sus audios? Se pasó de conchan Vizcarra".

Seguidamente de estos comentarios, Milagros Salazar dice: "Este malnacido y traidor golpe a nosoros y fortalecer a los caviares, acompañados de unos emoticones:

"Creo que el contexto uno puede internamente escribir internamente como cualquier persona, con el hígado con la emoción, lo peor es haberlo publicado. No le voy a dar espacio a este manejo malintencionado que tiene IDL", dijo la congresista Milagros Salazar a los medios de comunicación.

"Este chat no perturba para nada la conversación que tuvimos con el presidente Martín Vizcarra. Que ahora saquen este chat perjudica al país [...] No voy a mencionar ningún comentario al respecto, simplemente rechazo estas practicas de IDL, si el testigo protegido presenta mil cosas, la fiscalía debe filtrar qué cosas sirven y qué cosas no", agregó la congresista de Fuerza Popular.

Ante la pregunta si reconoce o no el error en sus expresiones, Milagros Salazar no dio un mensaje claro: "No es que no reconozca mi error, esos lenguajes son internos, que uno no lo tiene que expresar hacia afuera, son situaciones que se dan en su momento y lo dejo ahí. Yo miro hacia adelante y lo que nosotros queremos es un clima de tranquilidad para el país".