“Congreso debe rechazar y archivar la 'Ley Fujimori'”

El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, advierte que el fujimorismo estaría intentando negociar con el Ejecutivo. Además, considera que hay que apoyar la investigación de José Domingo Perez por el caso de Fuerza 2011.

Se habla de una crisis en Fuerza Popular. ¿Cómo se da esta en el Congreso?

Hay una crisis de Fuerza Popular con el pueblo. Hay un desmoronamiento por las actitudes prepotentes y antidemocráticas que siempre muestran. Eso viene desde la época de Alberto Fujimori, cuyo gobierno no respetó los principios democráticos. Hay una crisis evidente, se están desmoronando cada día más. La licencia pedida por Daniel Salaverry es una estrategia, así como el que las voceras pongan sus cargos a disposición.

¿Para qué esta estrategia?

Para aparentar que van a actuar mejor, que van a trabajar mejor en el Congreso para caer bien al pueblo y tratar de recuperar su popularidad. Cuando comenzó este Congreso muchos fujimoristas salieron a pedir perdón al país en las comisión y en el Pleno, pero siguen portándose mal, fue simplemente una pose. Ellos van a seguir actuando con el objetivo de tomar el poder, lo cual me parece muy peligroso porque los fiscales han dicho que dentro de Fuerza Popular hay una organización criminal encabezada por Keiko Fujimori.

¿Cómo es que el señor Walter Jibaja, quien desde sus redes sociales amenazaba e insultaba a periodistas, ha regresado a trabajar al Congreso?

Creo que nunca se fue. Muchas veces nosotros nos enfrentamos con el fujimorismo porque pensamos que si no lo hacemos somos cómplices de sus barbaridades y abusos. No solamente insultan a periodistas, sino cometen delitos y eso nadie lo está cambiando porque tienen la complacencia de las bancadas políticas.

El personal responsable de no haber alcanzado el expediente de César Hinostroza a tiempo sigue en el Congreso.

Siguen ahí. Seguramente solo los han cambiado de ubicación y se acabó. Hay una impunidad terrible. ¿Hemos visto alguna resolución administrativa que haya hecho el fujimorismo para sancionar alguna irregularidad en el Congreso? Ninguna.

El Ejecutivo acaba de observar la llamada Ley Fujimori ¿Cómo evalúa la decisión del presidente?

Me parece bien. No creo que sea una ley que deba ser aprobada porque los tratados internacionales prohíben dar beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Cuando la Corte Suprema anuló el indulto del señor Fujimori indicó que se le había dado un beneficio que iba en contra de las normas internacionales.

¿Debe ser rechazada?

Esta ley tiene que ser rechazada y archivada definitivamente, sin embargo, el presidente ha dicho que está de acuerdo con que se den beneficios a los viejitos que cumplan 80 años. Al oír esto interpreto que está de acuerdo con que le den beneficios al señor Fujimori.

Martín Vizcarra tuvo una reunión con un grupo de congresistas de Fuerza Popular. ¿Usted cree que se ha negociado algo con el presidente?

Creo que hay una especie de toma y daca, lo cual a mí me parece muy mal. Ellos dicen que no ha tratado ningún punto específico en esta reunión, entonces ¿para qué se reunieron? Dicen que por la gobernabilidad. Una cosa es la gobernabilidad y otra la impunidad. Me da la impresión de que en esa reunión se llegaron a algunos acuerdos entre el fujimorismo y el señor Vizcarra.

Mañana se ve el pedido de la prisión preventiva para Keiko Fujimori. ¿Cuáles son sus expectativas?

Creo que el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Domingo Pérez han demostrado que tienen más independencia y hay que apoyarlos. Son gente valiosa que se está enfrentando a la gran corrupción de nuestro país. ❧