Letona justifica contratación de Jibaja: Él es importante para Fuerza Popular

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, aseguró que el background de Walter Jibaja es importante para el fujimorismo y que fue contratado por un “pedido de varios parlamentarios” de su bancada.

“Walter es una de las personas que también es parte de la estructura del partido, y también ha puesto su cargo a disposición, él es el secretario de Limaco. Yo no descarto que podamos reevaluar su contratación, pero creo que es importante una persona que tiene el background de Walter”, precisó en ATV.

Como se recuerda, Walter Jibaja trabajó como designó al nuevo jefe de seguridad del Parlamento, pero fue separado por Daniel Salaverry tras una serie de cuestionamientos por lanzar tuits ofensivos contra los políticos y ciudadanos opositores a la bancada de Fuerza Popular.

Sin embargo, este martes se conoció que Walter Jibaja, exedecán de Alberto Fujimori, ingresó a trabajar nuevamente al Congreso, esta vez será asesor de la bancada fujimorista en la Comisión de Defensa.

Según explicó Úrsula Letona, el flamante asesor de Fuerza Popular no verá temas de seguridad y su contratación se dio tras varios pedidos de sus colegas. Además, aseguró que ella misma le había pedido que deje de lado el Twitter.

“Walter Jibaja es parte de Fuerza Popular hace muchos años. Tiene una experiencia personal muy buena, varios de mis colegas me han pedido que trabaje en la bancada. Él no va haber ningún tema de seguridad en la bancada, él va asesorar a la comisión. Yo le he pedido que dejemos de lado los tuits y nos dediquemos a asesorar”, enfatizó.

Letona afirma que pueden ser que haya aportes ‘pitufiados’

Por otro lado, la legisladora fujimorista indicó que “puede ser” que existan aportes irregulares en su agrupación y que eso debe ser probado con la investigación correspondiente.

“Puede ser que haya aportes ‘pitufiados’, puede ser que haya aportes distintos, esa es una hipótesis, que el Poder Judicial tiene la obligación de probar”, explicó.