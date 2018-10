Aportante confiesa que casi lavó medio millón de dólares para Fuerza Popular

Se complica la situación de Keiko Fujimori. Daniel Mellado Correa, tras pasar nueve días detenido por presuntamente integrar una organización criminal, decidió confesar cómo habría lavado casi medio millón de dólares para la campaña presidencial de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular).

Primero, cabe destacar que Daniel Mellado Correa figura entre los 20 presuntos integrantes de una organización criminal dentro de Fuerza Popular, que habrían realizado aportes ilícitos para la campaña del 2011. Según la información fiscal, este personaje depositó 477 mil 073 dólares (casi medio millón).

En ese caso, la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho indica que Mellado era exmensajero de la antigua empresa de Giancarlo Bertini y Patrizia Coppero (revisa informe aquí) como un "burrier o mula del dinero a lavar”, y que habría depositado casi medio millón de dólares por orden de sus empleadores.

¿Quien son Giancarlo Bertini y Patrizia Coppero?

Esta pareja de ex esposos era dueños de las empresas Office Usa SAC e Italia Import Export, ambas dedicadas al comercio, de las cuales una de ellas funcionaba en Surquillo. En esta empresa trabajaba Daniel Mellado como mensajero.

Patrizia Coppero declaró hace una semana que "nunca vio el dinero" que su ex esposo le hacía firmar a través de recibos. Sin embargo, cabe precisar, que el apellido Bertini es conocido dentro de la nefasta dictadura de corrupción de Alberto Fujimori. Giancarlo Bertini es hijo de Eugenio Bertini Vinci, exgerente general del Banco Wiesem y que en su momento acudió a la famosa salita del SIN junto a Vladimiro Montesinos. La justicia lo investigó por supuestamente ayudar al encarcelado exasesor a sacar del país importantes sumas de dinero.

Confesión de un mensajero que habría lavado casi medio millón de dólares

"Era una orden que él me daba para depositar y yo como trabajador no tenía por qué decir no. Era mi trabajo, ¿no?", señaló Daniel Mellado en el programa periodístico Punto Final, sobre las órdenes que su jefe (Giancarlo Bertini) le daba para que deposite dinero para la campaña de Fuerza 2011.

"Mi jefe me daba el dinero en efectivo y me mandaba a depositar. [...] en el momento que yo hice el depósito, salía el nombre del partido, que era un aporte de campaña. [...] No tengo contacto con él hace muchos años. Lo único que te puedo decir es que soy inocente, que yo trabajé para esa empresa y solo cumplí ordenes para mi jefe, que era el señor Bertini", agregó.

Cabe destacar que según el informe del 14 octubre de 2018 en el programa Cuarto Poder, Patrizia Coppero (ex esposa de Bertini), declaró que su entonces cónyuge le hacía favores a Jorge Yoshiyama; sobrino del ex ministro de Alberto Fujimori y ex secretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka. Asimismo, afirmó que sospecha que el dinero que Bertini estaba aportando venía de Yoshiyama.

Asimismo, como memoria, se podría resaltar recordar que Marcelo Odebrecht dijo que aportó 1 millón de dólares para la campaña de Fuerza 2011 a través de Jaime Yoshiyama, el tío de este último personaje mencionado, a través de dos aportes de 500 mil dólares.