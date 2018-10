Congresistas piden al presidente Martín Vizcarra observar 'Ley Fujimori'.

Congresistas se unen en contra de la 'Ley Fujimori'. Legisladores de diversas bancadas enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra solicitando que el Ejecutivo observe la ley que excarcela adultos mayores, que beneficia directamente tanto al ex dictador Alberto Fujimori como a su ex asesor Vladimiro Montesinos y miembros del Grupo Colina.

En la misiva firmada por los parlamentarios Alberto De Belaunde (Independiente), Gino Costa (Independiente), Gloria Montenegro (APP), Marisa Glave (Nuevo Perú), Patricia Donayre (PpK), Wilbert Rozas (Frente Amplio) y Yonhy Lescano (Acción Popular), se solicita al mandatario que devuelva esta ley al Congreso para su respectivo análisis y debate.

"Le solicitamos que se sirva observar la autógrafa de la referencia, devolviéndola a la comisión ordinaria del Congreso. De esta manera habrá oportunidad para rectificar el proceso legislativo, abriendo paso a un debate nacional informado que considere los supuestos de inconstitucionalidad denunciados", señala el comunicado.

Entre los argumentos, los parlamentarios señalan que la autógrafa de ley: no respeta un mínimo de proporcionalidad, es demasiado flexible, este régimen no es otorgado ni controlado por el Poder Judicial, no tiene en cuenta la diferencia de delitos y su gravedad, la libertad se otorga incluso si no se reparó el daño, es imprecisa e indeterminada y que no se sustenta en un defecto.

Asimismo, advierten al presidente Martín Vizcarra que esta ley podría beneficiar al ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, a los involucrados en el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', y otros condenados por alta corrupción, homicidio o trata de personas.

Como se sabe, el jefe de Estado tiene dos opciones: reglamentar y promulgar la 'Ley Fujimori' o sino observarla y regresarla al Congreso de la República para que sea debatida y estudiada. Sobre esta última opción el Congreso puede solicitar su aprobación por insistencia.