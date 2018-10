Fotocheck político de octubre

Walter Aduviri. El político puneño ha ganado la gobernación por casi la mitad de los votos, y es el hombre al que hay que mirar en los próximos tiempos, y las nuevas autoridades radicales del sur ciertamente van a hacerlo. Ha planteado seguir el modelo de Evo Morales de estatismo en la minería, pero a la vez tiene simpatías por la minería ilegal (“minería del pueblo”).

Jorge del Castillo. Ha vuelto a parte de su perfil de los años 90, está cómodo en el papel de aprista liberal, y es quien lleva la voz en el distanciamiento del Apra respecto de la crisis en Fuerza Popular. De paso ha logrado atajar algunos errores legislativos serios. Pero todavía no logra contrapesar las declaraciones destempladas de sus colegas.

Pedro Chávarry. Dedicado a explorar los resquicios de una situación insostenible, y a moderar sus exabruptos verbales (no los administrativos). La sensación es que se está volviendo cada día más una ficha para el canje. Quienes lo han venido sosteniendo en el cargo cada vez más dependen de él para no seguir hundiéndose. Si insiste tanto en servir a otros no se va a poder salvar él mismo, llegada la hora.

Keiko Fujimori. Ha levantado bandera blanca frente a su familia, que el hermano Kenji ha aceptado discretamente, lo que en los hechos es un nuevo papel. Mientras tanto su entorno sigue cuestionando la actuación de la fiscalía en este caso. Casi todo FP está mudo, y todavía no ha aparecido un reemplazo de emergencia. Solo han lanzado el grotesco concepto FP-familia.

César Villanueva. ¿Por qué tantos rumores sobre su salida? Quizás por un sentimiento de que el auge de Vizcarra ha desdibujado a su primer ministro (28% en Ipsos). No es la impresión que dan sus entrevistas. Villanueva sigue siendo la mejor bisagra de Palacio. Una figura nueva podría no superar la valla del Congreso.

Martín Vizcarra. Contando los días hasta un 9 de diciembre con mucho de plebiscitario. El referendo resultó una tinka política. Pero la alta aprobación podría moderarse después del referendo. La debacle de FP también es un problema para él. Los que antes lo acusaban de golpista ahora lo invitan a patear el tablero.