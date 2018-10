Omar Candia anuncia una gestión abierta y trabajo con colegios en Arequipa

A una semana de las elecciones municipales y regionales, el candidato a la comuna provincial, Omar Candia Aguilar, se proclamó como ganador. Ayer realizó un mitin en la plaza España, donde sus simpatizantes lo anunciaban como nuevo alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Desde que tomó el micro, en el estrado, Candia señaló que trabajará junto al Colegio de Ingenieros y Arquitectos en los proyectos que realice; de esta forma, quiso marcar la diferencia con el exalcalde Alfredo Zegarra. Este, en sus dos periodos como burgomaestre provincial, no tomó en cuenta a estos colegios profesionales, incluso criticaron las obras que hizo. Este fue el caso del intercambio vial de la avenida La Salud. El proyecto tuvo que modificarse por tener errores en su construcción.

Señaló que tendrán una reunión con los colegios para que se designe a un grupo de profesionales que labore en su gestión, especialmente para áreas donde se desarrollen proyectos y saneamiento urbano.

Su calvario

Sobre las críticas que se le hacen por pertenecer a la misma agrupación que el exalcalde Zegarra, quiso tomar distancia e indicó que se iniciará de cero: "Haremos borrón y cuenta nueva. Se fiscalizará y si se debe denunciar, se hará; pero cuando ustedes vean la composición del gobierno sacarán las conclusiones de cómo se gobernará y con quiénes".

Reformulación

Reafirmó que se reformulará el Promuvi, pues no está de acuerdo con que solo se entreguen terrenos con fines de vivienda, sino que esto sea una propuesta de vivienda popular que se subsidie por el gobierno local y nacional, y que las viviendas se construyan siendo hipotecadas. En el caso del Sistema Integrado de Transporte, se mantuvo en su idea de la implementación de un tranvía eléctrico y que no se dé la buena pro de la última troncal.

Respecto a su contrincante político, Víctor Hugo Rivera, pidió que no califique de fraude su elección porque debe tenerse pruebas para ello. Agregó que piensa reunirse con él en las próximas semanas.

Le pide calma

Víctor Hugo Rivera, tras conocer que su rival Omar Candia ya celebró su triunfo electoral, le pidió guardar la calma y no ser desesperado. Explicó que no puede salir a decir que ya ganó las elecciones si la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) no ha dado resultados oficiales.

“Cuál es la desesperación de dar a conocer a los medios y, después que se le da la vuelta, decir que hubo fraude etcétera... No se siente seguro de lo que tiene… Yo he sido cauteloso durante toda la semana. No hice aspavientos toda la semana... Estoy tranquilo, soy respetuoso de la democracia y de las instituciones. Por qué la desesperación de hacer una celebración muy apresurada”, refirió.

Al indicársele que Candia se proclama ganador, dado que el Jurado Electoral Especial de Arequipa ya resolvió las actas observadas y estas lo dan como ganador, Rivera dijo que aún queda una instancia en Lima. Explicó que la noche de ayer se iba a reunir con sus abogados para determinar qué resoluciones del JEE se apelarán. “Qué tal si en la apelación le doy la vuelta, imagínate, ya no sería el piscinazo 2014, sino el playazo 2018… Hay que ser maduros, yo respeto todas las instancias”, agregó.

Finalmente, indicó que en el hipotético caso de que perdiera, está abierto para reunirse con Candia.

Diferencia de votos entre Omar Candia y Víctor Rivera es corta

Según las actas que siguen colgadas el fin de semana en la página de la Onpe, la diferencia de votos entre Omar Candia y Víctor Hugo Rivera es solo de 207 votos.

Ambos candidatos estaban a la espera de que se resuelvan las observaciones a 77 actas para definir finalmente quién ganaría, pues la diferencia entre ambos siempre fue muy corta.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa solo hizo valer 53 actas y se anularon las restantes 24. Con ello, Candia mantuvo su ventaja con 15 votos a su favor. De las 24 actas anuladas, en 17 ganaba Rivera y Candia solo en 6. Pese a que el conteo ya está al 100%, Víctor Hugo Rivera puede apelar las resoluciones del JEE sobre las actas. Hasta el cierre de edición, la Onpe no proclamó ningún ganador.