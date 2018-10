Arequipa: Grupo de Omar Candia realizó constatación policial en ODPE

Ofuscados e intranquilos estuvieron los integrantes de la agrupación Arequipa Renace (AR) la mañana de hoy. En una conferencia de prensa el candidato Omar Candia acusó que desde la madrugada su personero legal no tenía acceso a los resultados de 12 actas que eran procesadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), lo que podía prestarse a suspicacias.

Canda señaló que según la información que tenían sobre esas actas, que en su mayoría son del Cercado de Arequipa, ellos tenían ventaja en la cantidad de votos a su favor. "Yo creo que es un tema de negligencia y si en unos minutos no nos hacen ver la proceso de visualización del sistema se hará una denuncia penal" dijo a La República a las 13:00 horas de hoy.

Minutos antes de las 14:00 horas efectivos policiales documentaron que el personero de AR no tenía acceso a la información de la actas que no fueron colgadas al sistema. “El personero técnico tiene acceso para ver como se realiza el computo del conteo de actas, no tiene prerrogativa para tener contacto físico con estas. Se le restringió su visualización”, dijo el representante legal de AR, Julio Bernal.

La República Sur EnVivo Entrevista con Omar Candia. Candidato está a la espera de resultados de la Onpe.

Explicó que los encargados de la ODPE les dijeron que no podían tener acceso a la información porque tuvieron problemas para colgarlo en el sistema. Luego de una hora del incidente los resultados de las actas se mostraron al representante de la agrupación.

Las cifras que decidirán quien será el nuevo alcalde provincial de Arequipa son muy apretadas, hasta ahora Omar Candia tiene el 14.88% de votos a su favor, mientras que su contendor Víctor Hugo Rivera el 14.86%, solo los separan 101 votos.