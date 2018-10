Elecciones 2018: ciudadanos salieron a las calles de Tumbes rechazando a nuevas autoridades

Los simpatizantes de varios movimientos regionales no tuvieron mejor idea que salir a las calles a protestar, al conocer que sus candidatos no ganaron los comicios electorales en la región Tumbes, ante ello se conoció que los vecinos del centro de la ciudad no dudaron en rechazar al electo alcalde de la provincia, Jimmy Silva Mena, quien participó por el movimiento regional La Llave.

Asimismo, en el distrito de Corrales en Tumbes, llegaron hasta la comisaría del sector en rechazo a Hugo Pérez Dioses, quien fue elegido alcalde electo por el movimiento regional Renovación Tumbesina.

Los enardecidos protestantes salieron a protestar para que se declare nulo el proceso electoral, al conocer que el candidato de la "Llave" sería el alcalde del distrito por los próximos cuatro años.

Entre las principales denuncias vertidas por los enardecidos e indignados pobladores figura, por ejemplo, la emisión de votos golondrinos, con los que logró acceder al primer lugar de la jurisdicción en mención. Recordaron, además, que Pérez Dioses actualmente es investigado por haber incurrido en presuntos actos de corrupción.

Para que su reclamo sea objetivo y legal, anunciaron que en las próximas horas iniciarán la recolección de firmas para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda evaluar su pedido y, por ende, analizar si procede la declaración de nulidad del presente proceso democrático.