Obispo de Cajamarca se confiesa defraudado por los ocho años de gobierno del MAS

El Obispo de Cajamarca, Monseñor José Carmelo Martínez Lázaro, se sintió defraudado por los ocho años de gestión en el gobierno regional, por parte del Movimiento de Afirmación Social (MAS), a quien responsabilizó de la pobreza que castiga a los pobladores de la zona rural, al haber bloqueado las inversiones.

En la víspera, el prelado de la iglesia católica en esta región andina, hizo un llamado a la ciudadanía cumplir con su deber cívico, emitiendo un voto responsable.

“Durante los años de gestión del MAS en el Gobierno Regional, no se han visto resultados positivos en el crecimiento económico, principalmente en zonas rurales de la región; siendo indiferentes ante la ola de pobreza y pobreza extrema que actualmente aqueja a la región, especialmente en las zonas rurales”, criticó.

El sacerdote, deploró que en estos ocho años, el movimiento político de sesgo izquierdista del líder Gregorio Santos Guerrero, virtualmente se burló de la población que confío en su mensaje medioambientalista, que en lugar de tender puentes con la empresa privada para sacar de la severa recesión que la castiga, se esmeró en bloquear todas las inversiones, sobre todo las minera, actitud que colocó a Cajamarca en el primer lugar de pobreza y pobreza extrema.

Ciertamente –insistió- estamos a la cabeza en temas pobreza extrema, y de allí surgen problemas como la desnutrición y anemia. Supuestamente estamos bajo el mando de un partido político de izquierda, del MAS, que no se ha sensibilizado con estas cosas y no se han visto resultados. Por eso estamos en expectativa de quién ganará esta elección a nivel regional.

“Lamentablemente no se está dando una articulación entre el sector privado y el público, debido a que el Gobierno Regional está en manos de un partido político de izquierda que, en lugar de sensibilizarse en este tema, no se preocupa por ello y no se ve el trabajo. Por eso es importante que reflexionemos en esta oportunidad que tenemos de elegir nuevas autoridades regionales”, concluyó.