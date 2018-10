Este domingo, más de 23 millones de electores están convocados a votar en las elecciones municipales y regionales. La mayoría tendrá que votar cuatro veces: gobernador, consejero regional, alcalde provincial y alcalde distrital. Los votantes de la provincia de Lima solo por los dos últimos cargos y, los del Cercado de Lima, votan solo por alcalde provincial. Son muchas decisiones para una sola elección donde la característica es la proliferación de candidatos por puesto, la ausencia de partidos sólidos con propuestas nacionales, la desaparición de las ideologías y el dominio de caudillos y clanes familiares.

La apatía en Lima ha sido un factor importante. Los dos debates (a solo 14 y 7 días de la elección) en algo ayudaron a movilizar a los electores; pero la escasez de información, sobre todo distrital, ha hecho difícil elegir. No se es libre sin conocimiento. Hoy, cuando el membrete del partido significa poco o es una incógnita, las cosas son más duras para el elector. Los antecedentes de los candidatos deberían importar, pero si son escondidos o presentados sin todos los elementos de juicio, ¿podemos elegir bien? Y si no sabemos cuáles son las competencias de cada nivel de gobierno, ¿no somos fáciles de engañar con falsas promesas que no corresponden a quienes elegimos?

Sin embargo, hay también distracciones políticas en temas sustanciales esta semana. La anulación del indulto a Fujimori, fue como el título de la famosa novela de García Márquez, “Crónica de una muerte anunciada”. Desde que la CIDH resolvió y puso como fecha límite el 29 de octubre, era evidente que el plazo corría. Realizada la audiencia con los deudos, era cuestión de días. La verdadera noticia es la reacción de Keiko Fujimori. La inconsistencia con su conducta previa, reacia a toda forma de excarcelación de su padre, ha puesto en evidencia que está victimizándose a costa de su padre, cuando es ella la que ha hecho todo lo posible –incluyendo el intento de vacar a un presidente hasta lograr su renuncia– para mantenerlo preso.

Pero no solo eso ha ocurrido. Contra todos nuestros temores, el Congreso aprobó las cuatro reformas propuestas por el Presidente Vizcarra. Sin embargo, los contrabandos incluidos harán muy difícil que se pueda votar por la bicameralidad. Sin ser parte de la reforma, el Congreso ha aprobado una modificación sustancial de la cuestión de confianza (que está en debate en el Tribunal Constitucional) que le quita todo poder al Ejecutivo para enfrentar a un parlamento con mayoría obstruccionista y hostil, como lo es este. En esas condiciones, esa reforma es inaceptable. Si no se aprueba, la no reelección de congresistas se afianza porque ya no habrá un carrusel de candidaturas de diputados a senadores como establece el proyecto. Una pena. Estoy a favor de la bicameralidad y de la reelección de congresistas, pero así, no.

En el campo de la lucha contra la corrupción, Fuerza Popular tuvo que retroceder y votar a favor de incluir la conducta de César Hinostroza dentro del tipo de criminalidad organizada. No ha hecho lo mismo con los ex consejeros del CNM, lo cual es, de nuevo, una muestra de su reiterado compromiso con ellos. La enmienda con Hinostroza no borra la conducta de madrugada de los 18 miembros de Fuerza Popular protegiéndolo en la Comisión Permanente. Chávarry apareció amenazante contra el Presidente Vizcarra, añadiendo a su conducta mayores motivos para su salida. La situación de Hinostroza se parece a la suya. Si hubiera consistencia en el Congreso correría la misma suerte.

Al final de la semana llegan buenas noticias desde Brasil vía IDL Reporteros. En el marco de la investigación por las coimas pagadas por la empresa Odebrecht ya no solo se habla de fondos de campaña. Ahora sí, vamos a los contratos de obra pública donde puede probarse fehacientemente que se pagó para obtenerlos (Rutas de Lima y Metro de Lima). La novedad es que solo en el Metro de Lima se pagaron 24 millones de dólares en coimas dice el Gerente de Obra Carlos Nostre. Si al ex Vice Ministro Cuba y sus subordinados, él les repartió 10 millones, ¿dónde se quedó el saldo?, le preguntaron. “Barata sabe” dijo Nostre. ¿Hablará Barata?