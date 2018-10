Alberto Fujimori: "Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar" [VIDEO]

Desde la Clínica Centenario, el exdictador Alberto Fujimori se dirigió a las autoridades del país y hasta al presidente de la República Martín Vizcarra, para pedir que no lo regresen a prisión.

“Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa, por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más”, fueron las palabras de Alberto Fujimori.

Alberto Fujimori permanece internado en el nosocomio con resguardo policial y se estaría esperando que los médicos le den el alta para que puedan trasladarlo a un centro penitenciario.

Como se recuerda, en la víspera, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto humanitario en favor del exdictador, el último miércoles. Asimismo, se ordenó la ubicación y captura de Alberto Fujimori.

De esta manera, el indulto humanitario que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori queda desestimado por el Poder Judicial del Perú, luego que la Corte IDH solicitó que las entidades peruanas evaluaran el caso.