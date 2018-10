Villanueva responde a Alcorta luego de que fujimorista dijo que el premier dormía

En la sesión del Pleno del Congreso, la parlamentaria fujimorista Lourdes Alcorta arremetió contra el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien participaba en el Hemiciclo, luego que el premier fue convocado para defender las reformas y la posición del Ejecutivo.

"Me gustaría darle la bienvenida al premier, a quien lo hemos traído, como se dice groseramente, a patadas, porque él manda un Twitter diciendo que está atento al debate, será desde su cama", comentó Alcorta en el Pleno del Congreso.

Ante ello, César Villanueva no dejó pasar la oportunidad de responderle cuando hizo uso de la palabra en el Pleno. “No he venido, como dice mi amiga Lourdes (Alcorta) a quien estimo mucho, de mi cama acá al Congreso. He estado cerca, en mi oficina, escuchando cada intervención”, expresó.

Además, César Villanueva defendió los proyectos de reforma tras las críticas de los parlamentarios en el Pleno.

"Claro que no es una propuesta mágica para resolver todos los problemas, pero sí es una propuesta de reforma constitucional para mejorar un país y hacerlo más decente y más viable. Por eso nuestra pasión para pelear por estas cuatro reformas; no con el Congreso, sino con la inestabilidad política, esos son nuestros rivales, no son ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es ayudarnos a construir un país. (...) La democracia no se puede construir en un país lleno de corruptos."

Durante la sesión del pleno, en la que se debatió las 4 reformas constitucionales, los parlamentarios convocaron al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en el Congreso para que este defienda la posición del Ejecutivo sobre la bicameralidad.

Tras la aprobación de la cuestión previa para la citación a César Villanueva al Hemiciclo, el presidente del Congreso Daniel Salaverry suspendió la sesión parlamentaria a la espera de la llegada del premier.