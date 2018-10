Los cuellos negros del Congreso

Pensé escribir esta columna –mi última columna antes de las elecciones del día domingo– acerca de los candidatos en Lima y el país. Acerca de cómo Castañeda Lossio nos deja una “deforma” del transporte en la que la mayoría de buses de los “corredores viales” terminarán compartiendo la misma vía que el resto de combis, cústers, etc. Quería escribir sobre la inseguridad, el caos y el desorden, sobre cómo las elecciones son una oportunidad para el ciudadano... pero con el blindaje a Hinostroza y el debate que se nos viene este jueves en el pleno del Congreso, quizá el hilo conductor con lo que sigue a continuación sea, finalmente, la corrupción.

Ayer, el fiscal de la Nación, el impresentable señor Chávarry, amenazó al presidente de la República haciendo mención a las denuncias interpuestas en el Ministerio Público cuando Vizcarra fue gobernador de Moquegua (2011-2014). Un fiscal de la Nación que miente y luego, ante la evidencia, termina reconociéndolo; un fiscal de la Nación acusado de pertenecer a una red criminal... ¿con qué cara se planta a cuadrar al jefe del Estado?

No solo Chávarry cree que el Ministerio Público es su chacra, sino el Congreso ha blindado al señor César Hinostroza Pariachi, negociador de sentencias para violadores, entre gallos y medianoche. Si como dice el parlamento, Hinostroza y los exmiembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) NO formaron parte de una organización criminal, entonces, ¿qué hay de las coordinaciones con la Señora K? ¿No se reunieron con Becerril para negociar votos en la elección de magistrados? ¿No concertaron apoyo en la prensa para la elección del señor Chávarry? La fiscalía que los acusa de ser una mafia, ¿se inventó todo esto? Acaso los audios que vinculan a todos estos personajes, ¿los escuché yo solita en mis sueños?

Al comienzo pensé que solo hablaría del fujimorismo y del vergonzoso blindaje de sus parlamentarios en esa columna. Pero aprovecho para recordar que el fujimorismo también está en las elecciones... En el Callao, por ejemplo, en donde exmiembros de Chim Pum Callao y fujimoristas postulan bajo el nombre de Fuerza Chalaca. Mientras esto pasa, la comisión que investiga los presuntos delitos bajo la administración de Félix Moreno está en nada.