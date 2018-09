La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, cuestiona el blindaje al juez Hinostroza y ve con optimismo, aunque con cautela, el avance de las reformas discutidas en el Congreso por iniciativa del Ejecutivo. Además, anuncia que su sector trabaja para las poblaciones que hablan las distintas lenguas indígenas de nuestro país.

¿Qué opina del claro blindaje a César Hinostroza y a los exmiembros del CNM al no considerarlos como parte de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

Lo que estamos esperando de todas las instituciones involucradas en estas graves denuncias –no solamente del sistema de justicia, sino también del Congreso– son medidas drásticas. El país no puede esperar una respuesta tibia porque lo que hemos visto son situaciones que nos muestran un nivel de desprestigio que afecta la estructura de las instituciones.

Con esto prácticamente el Congreso nos está diciendo que nunca existió una organización criminal. Eso es preocupante.

El Congreso no es el Ministerio Público, es decir, no tiene que tener la carga probatoria para establecer la acción penal, pero sí lo que hace es un juicio político en relación a la función que desde la Constitución se le asignó tanto a los integrantes del CNM y al juez (Hinostroza). La Fiscalía también puede emprender acciones de oficio, por los canales correspondientes, para establecer algún tipo de respuesta, pero también tenemos dudas por quien lidera el Ministerio Público.

Según el ministro de Justicia, el señor Chávarry debería dar un paso al costado. ¿El gabinete comparte esa postura?

Claro que sí, porque en realidad no estamos tanto evaluando a la persona, lo que estamos mirando es el costo para la institución. A quienes dirigen las instituciones les toca evaluar si su presencia contribuye o termina generando más fracturas, desprestigio y más desconfianza.

Analizando cómo viene actuando el Congreso, ¿cree que llegamos o no al referéndum?

Confiamos en que podamos llegar al plazo. Ha habido señales positivas de que así va a ser. Confiamos porque obviamente esto es lo mejor para el país. El presidente ha hecho uso de un mecanismo constitucional en el marco democrático; entonces creemos que las instituciones también pueden entender que en ese marco democrático la salida tiene que ser en la cual estamos encaminados. Si no seguimos ese paso, creo que el país ya tiene una posición frente a lo que está pasando (cerrar el Congreso). Es el camino que no queremos tomar.

Parece que la bancada de Fuerza Popular buscaría canjear el proyecto de bicameralidad por el de reelección...

La cuestión de confianza y el pedido que el presidente ha hecho al Congreso son por las cuatro reformas. Si la ciudadanía, en el referéndum, dice no a la bicameralidad y no a la reelección o sí quiere que todo continúe como hasta ahora, muy bien, pero estamos dándole voz al ciudadano. Seguimos en la posición de que son las cuatro reformas las que tienen que seguir, porque es parte de lo que se ha propuesto, eso está clarísimo y no se va a cambiar la posición.

Cuéntenos, a seis meses de su gestión, ¿qué iniciativas vienen impulsando? Entiendo que se está capacitando a funcionarios públicos multilingües...

Este es un país plurilingüe, multicultural, pero en el cual pocas veces hemos tenido una acción estatal dirigida a garantizar el ejercicio de derechos de esta población y ejercer derechos que tienen que ver con la identidad cultural, pero que tienen que ver principalmente con el acceso a los servicios públicos. En el lado de lenguas indígenas trabajamos por el lado de la certificación de servidores públicos. Hemos empezado en la región Apurímac, ya aproximadamente tenemos 323 funcionarios públicos que van desde una enfermera, un profesor un ingeniero, de los diferentes tipos de instancias públicas que han sido certificados. ❧