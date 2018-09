Fuerza Popular blindó a César Hinostroza en caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Con 8 votos a favor y 18 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República blindó al destituido juez César Hinostroza, al no considerarlo como parte de la organización criminal 'Los Cuello Blancos del Puerto'.



Es así que los legisladores de Fuerza Popular rechazaron acusar a César Hinostroza Pariachi como uno de los líderes de la conocida organización criminal 'Los Cuellos blancos del Puerto'.



PUEDES VER Comisión Permanente aprueba destitución de César Hinostroza



Cabe resaltar que en un principio fueron 19 los votos en contra. Sin embargo, el congresista Juan Sheput (Peruanos Por el Kambio) decidió cambiar su voto al final de la sesión parlamentaria, quedando con 18 votos encabezados por Fuerza Popular, quienes consideraron al suspendido juez César Hinostroza inocente del presunto delito de liderar la organización criminal.



La votación del polémico blindaje fue la siguiente

Votos en contra:

- Leyla Chihuán

- Segundo Tapia

- Yeni Vilcatoma

- Percy Alcalá

- Alejandra Aramayo

- Tamar Arimbogo

- Rosa Bartra

- Karina Beteta

- Úrsula Letona

- Milagros Salazar

- Freddy Sarmiento

- César Segura

- Milagros Takayama

- Miguel Castro

- Nelly Cuadros

- Carlos Dominguez

- Mártires Lizana

- Mario Mantilla

Votos a favor:

- Jorge Meléndez

- Edyson Morales

- César Vasquez

- Richard Acuña

- Horacio Zeballos

- Velásquez Quesquén

- Oracio Pacori

- Juan Sheput

Se pronuncian en Twitter

Diversos legisladores se pronunicaron en contra de la decisión tomada por Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio. Oracio Pacori quien estuvo presente en la Comisión Permanente expresó su inconformidad tras la votación de los congresistas fujimoristas.

Indignante! Mayoría fujimorista decide no acusar constitucionalmente por crimen organizado a César Hinostroza. Lo blindan para que @FiscaliaPeru no pueda investigarlo. Se tumban toda la investigación de la banda de los cuellos blancos: ya no hay jefe de la banda! @BancadaFAperu https://t.co/M5LkDv5ZV0