Recuerdan alianza entre Reggiardo y Belmont durante campaña del 2016

Cercanías. De acuerdo a la última encuesta de Gfk, Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont ocupan el primer y segundo lugar de la intención de voto, respectivamente. Ambos se han negado a participan en el debate organizado por el JNE y prefieren hacerlo solo entre ellos. En medio de esa coyuntura, un video del 2016 revela la alianza que hicieron en medio de la campaña electoral presidencial.

El portal web Spacio libre subió un video en donde se ve a Renzo Reggiardo junto a Ricardo Belmont dando una entrevista al programa “Habla el pueblo” de RBC. En este encuentro se escucha como Belmont decide apoyar a Reggiardo, quien era el candidato del partido Perú Patria Segura.

Renzo Reggiardo acudió al programa de televisión para anunciar la alianza entre su candidatura y RBC, canal de Ricardo Belmont, quien apareció en medio de la entrevista para confirmar lo dicho por el entonces candidato presidencial y poner a disposición su canal.

“Estaré en las calles para alentar y apostar por esta fórmula ganadora, presidiendo el Congreso, Marcos Ibazeta y por supuesto el futuro presidente del Perú, Renzo Reggiardo, porque tiene la edad, el espíritu, la juventud, las ganas y las convicciones y no vive de la política”, dice Belmont frente a Reggiardo.

“Estamos lindos hermano, yo estoy feliz, creo que Renzo va a dar una pelea maravillosa”, agregó su hoy rival a la alcaldía de Lima. Renzo Reggiardo agradeció el apoyo y saludó a Belmont como señal de cierre de acuerdo.

El encuentro se dio en enero del 2016, al mes siguiente, Renzo Reggiardo anunció su retiro de la contienda presidencial acusando irregularidades en el proceso electoral. "Anuncio que nosotros no vamos a jugar un partido contaminado ni sucio ni plagado de irregularidades. Para nosotros, esto no es un mercado, no es plata primero, ideas después", dijo.

A continuación, el video de la alianza entre Renzo Reggiardo y RBC en el 2016: