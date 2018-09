Ricardo Belmont estuvo casi seis meses fuera del país cuando fue alcalde de Lima

Ricardo Belmont postula con Perú Libertario (PL) para ser alcalde de Lima por segunda vez. No irá el debate electoral de este domingo. Anunció que se retirará del Pacto Ético Electoral. Está segundo en las encuestas de intención de voto. Sin embargo, un reporte de migraciones destapó que fue el alcalde más viajero de la década de los 90.

El candidato de PL fue alcalde de la capital peruana entre 1990 y 1995. En los últimos dos años de su gestión, mientras la capital era invadida por la basura y demandas de trabajadores impagos en la Municipalidad de Lima, el aspirante de PL arribó a Estados Unidos en nueve oportunidades.

Según Perú 21, entre marzo de 1994 y diciembre de 1995, Ricardo Belmont estuvo en Estados Unidos 174 días. El argumento que utilizó el también excongresista fueron razones médicas.

Belmont refutó que sus viajes fueron producto de ocho operaciones que tuvo a la columna desde el año 1991 al 2000. “Cinco que se realizaron en Estados Unidos y tres en Perú. Deben ser mis viajes por ese motivo”, expresó a la prensa.

“Al menos esos viajes que se hicieron fueron con mi plata. Comparen con los otros alcaldes y con los funcionarios. ¡Compárenlos!”, agregó.

Actualmente el candidato de Perú Libertario marcha segundo en las encuestas de intención de voto para Lima a dos semanas de las Elecciones Municipales.

Venezolanos

En una entrevista al diario El Trome, se reafirmó en lo expresado contra la migración venezolana porque considera que existe una “enorme contradicción que tenemos los peruanos” al recibir extranjeros.

“No me arrepiento de nada de los venezolanos, porque no he dicho nada malo contra ellos. He defendido al peruano. Si los peruanos no tienen trabajo y el canciller anuncia en un periódico importante de Lima que van a incursionar un millón de venezolanos para quitarles el trabajo a los peruanos, yo muestro mi preocupación”, refirió.

Reta a Reggiardo

Si bien, no participará del debate del JNE, propuso un debate con el candidato de Perú Patria Segura (PS), Renzo Reggiardo. El escenario sería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Yo creo que es un hombre que se merece respeto. Y lo reto a él para conversar sobre lo que va hacer por Lima y lo que nosotros vamos hacer por Lima”, añadió Belmont.