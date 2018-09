Marisa Glave contradice a Letona: "Cuestión de confianza sí fue por reformas"

La congresista del Nuevo Perú, Marisa Glave, le aclaró a la legisladora fujimorista Úrsula Letona que la cuestión de confianza, presentada por el presidente Martín Vizcarra ante el Congreso, sí estaba basada en las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo.

"Ahí si hay que aclararle a la señora Letona que el oficio sí dice expresamente que las dos políticas se reflejan en cuatro normas y que esas cuatro normas requieren una aprobación urgente. Ahora, a buen entendedor, pocas palabras. O sea que sí queda clarísimo que sí son las cuatro propuestas", dijo la parlamentaria en declaraciones a la prensa.

Precisamente, Marisa Glave se refiere por "cuatro normas" a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para la reforma del sistema de justicia y político, que serán sometidos a referéndum. Entre ellas la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), retorno a la bicameralidad, financiamiento de partidos políticos y la no reelección de congresistas.

Asimismo, la aclaración por parte de la legisladora del Nuevo Perú se da luego que Úrsula Letona afirmara en un programa local que "la cuestión de confianza no está sujeta a las reformas" sino a "dos políticas de gobierno", como se detallaba en el documento que se votó en la sesión extraordinaria del Pleno, el último miércoles.

"Es el propio premier César Villanueva que suscribe que la cuestión de confianza no está sujeta a los proyectos de ley. La cuestión de confianza se sujeta en dos políticas de Estado", señaló Úrsula Letona.

Ante este argumento utilizado por el fujimorismo, para evitar hablar de "plazos" en la aprobación de reformas constitucionales planteadas por el presidente Martín Vizcarra, la legisladora Marisa Glave advirtió que "es delicado que la agrupación de Fuerza Popular insista en que estos proyectos no necesitarían ir todos a referéndum".

"“Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo y sí creo que muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, es que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”, señaló.

Como se recuerda, el planteamiento del presidente Martín Vizcarra es que los cuatro proyectos para mejorar la Constitución sean aprobados en el Congreso hasta el 4 de octubre, y sometidos a referéndum el 9 de diciembre durante las Elecciones Municipales y Regionales 2018.