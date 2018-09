César Villanueva: "Sería desatinado del Congreso, no cumplir con las reformas"

El presidente de Consejo de Ministros, César Villanueva, ratificó que espera que los cuatro proyectos de reforma se aprueben antes del 4 de octubre en el Congreso y se cumpla con el referéndum en diciembre.

Además, sostuvo que son los peruanos quienes han ganado con el voto de confianza, por ende, si el Congreso no cumple, estaría faltando a su compromiso con la población y sería “desatinado”.

"El gran ganador ha sido la población. El resultado que se dio positivamente de la confianza no lo tomamos como un triunfo del Ejecutivo sino de la población", dijo. "Nosotros no tenemos duda de que eso se va a hacer y tampoco creo que el Congreso sea tan desatinado de no cumplir los procedimientos", comentó el premier.

"Las reformas se materializan en las dos políticas generales de lucha anticorrupción y de fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Eso está contenido en las propuestas", añadió César Villanueva en Canal N.

Asimismo, César Villanueva respondió a Keiko Fujimori y se refirió al calificativo de “mamarracho” que dió la fujimorista Rosa Bartra sobre los proyectos de reforma.

"Cortina de humo es una expresión que se utiliza cuando se quiere ocultar algo, nosotros no queremos ocultar nada", señaló. "Esa es la expresión (mamarracho) que nació de ellos, no de nosotros. Son ellos los que hicieron la referencia, yo la tomé gentilmente para decir que a pesar de la calificación ellos pudieron hacerlo rápido y aprobarlo", dijo, respectivamente.

