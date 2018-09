Alcorta reclama a Fuerza Popular por falta de consideración en el debate [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, cuestionó a su bancada por no tener la consideración de cederle un espacio para que pueda participar en el debate del pedido de cuestión de confianza en el Congreso de la República.

Lourdes Alcorta le pidió al vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, que le permita participar antes que él, para que pueda ir a una clínica debido a un problema de salud. “Me pide la congresista Alcorta que le ceda el turno porque tiene una emergencia personal, con todo gusto se lo cedo, si usted lo permite”, indicó.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, indicó que en esos momentos se encontraban en rueda de voceros de bancada.

“Le he pedido al congresista Vázquez y al congresista Violeta que me concedan su turno porque tengo que irme y han tenido la gentileza de cederme su espacio porque son los voceros. La gentileza que la bancada [de Fuerza Popular] no ha tenido conmigo, así lo digo abiertamente”, expresó Alcorta.

Tras su presentación, el vocero de Alianza para el Progreso indicó que como médico no podía negarse a cederle su turno a una colega, y recalcó que en su bancada existe un “espíritu democrático”.

DEBATEN CUESTIÓN DE CONFIANZA

El Pleno del Congreso viene debatiendo el pedido de cuestión de confianza que presentó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con el fin de acelerar el debate de los cuatro proyectos de reforma política y de justicia que presentó el Ejecutivo.

El Gobierno de Vizcarra resaltó que este es el segundo pedido de confianza que realiza el Ejecutivo, por lo que de ser rechazado el jefe de Estado estará facultado para cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones.