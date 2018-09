Tras cuestión de confianza, FP acordó aprobar reformas del Ejecutivo

La noche del lunes, la bancada de Fuerza Popular se reunió para discutir las reformas, luego que el presidente Martín Vizcarra planteara la cuestión de confianza por el retraso en la aprobación de dictámenes en el Congreso.

Esta mañana, el fujimorista Miguel Torres reveló algunos detalles de la cita de la bancada naranja y aseguró que se acordó apoyar la bicameralidad y la no reelección de congresistas.

No obstante, el legislador fujimorista dijo que no está de acuerdo con ambas propuestas del Ejecutivo, pero votará junto a su bancada. “No he escuchado alguna razón que me haya hecho cambiar de opinión. Yo creo que es un error. Pero votaré junto con mi bancada”, dijo en declaraciones a RPP Noticias.

Cabe anotar que las decisiones asumidas ahora por Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, se dan después de 40 días de que el presidente Martín Vizcarra entregó las iniciativas al Congreso y luego de que se anunció la cuestión de confianza.

Tras ello, la Comisión de Constitución, que preside Fuerza Popular, aprobó el lunes el predictamen de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la cual se discutirá y posiblemente se apruebe en el Pleno.

Asimismo, durante la tarde del lunes, el grupo de trabajo aprobó los primeros cinco artículos del predictamen referido al proyecto de ley que plantea el retorno a la bicameralidad.