Salaverry evita comprometerse a aprobar la reforma política este año

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, intentó explicar las declaraciones que esta tarde emitió en conferencia de prensa sobre el debate de la reforma política, la cual contempla proyectos, entre otros, para evitar la reelección parlamentaria.

Según manifestó más temprano, “hay tiempo” para discutir las propuestas de carácter político, dejando entrever que solo era necesario sacar el proyecto sobre la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para este año.

Esta noche, en comunicación con Canal N, el fujimorista explicó que lo que quiso decir es que las iniciativas de reforma política recién se verán plasmadas en tres años, aunque no precisó cuándo las abordarán en el Pleno del Congreso.

“La reforma política para ver si hay o no reelección, para ver si hay una o dos cámaras, que si hay voto preferencial o no, recién entrará en vigencia el 2021. Se me ha malinterpretado en algunos medios de comunicación como si yo hubiera dicho que recién dentro de tres años iniciaremos el debate de esa reforma”, señaló.

Salaverry reiteró que están comprometidos con sacar adelante las diferentes propuestas que se plantearon tras la crisis judicial que experimenta el país. Acotó que estas se tramitarán con celeridad, “pero los plazos donde entren en vigencia estas reformas son plazos distintos”.

Consultado sobre si para diciembre habrán aprobado en el Parlamento las reformas de carácter judicial y político conjuntamente para ejecutar el referéndum, tal como lo planteó el presidente Martín Vizcarra, señaló que ello dependerá de cómo avancen las comisiones que lo debaten.

“Ojalá lleguemos para diciembre, dependerá de los votos que se obtengan en el pleno del Congreso para aprobar o no estas reformas. Si pasan de 87 votos las reformas entonces quedarán aprobadas y no se necesitará un referéndum. Si pasan de 66 votos y no llegan a los 87 la Constitución dice que tiene que ser ratificada mediante referéndum. Esto va a depender del consenso de las fuerzas políticas”, finalizó.