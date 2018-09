Elecciones 2018: Combina firma compromiso profamilia con pastor evangélico José Linares

César Combina, candidato al Gobierno Regional de Junín, firmó un compromiso por la familia, la vida y la libertad religiosa, convocada por el Movimiento Pro Familia, Pro Vida, en Huancayo.

"Garantizaremos una educación en valores y sin ideología de género”, dijo el aspirante el sillón regional por el movimiento político Caminemos Juntos por Junín, y reconoció a la familia como la célula básica de la sociedad, "la instancia natural para cimentar los valores humanos que pueden contener la ola de violencia que vive la región".

Por su parte, el pastor evangélico, José Linares, presidente del Movimiento Pro Familia, demandó políticas públicas en salud, educación y bienestar social como prioritarias en Junín.

Antecedentes

No es la primera vez que el pastor José Linares se vincula a la vida política. En el 2013 fue uno de los principales promotores de la vacancia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, junto con Marco Tulio Gutiérrez.

En ese entonces, La República informó que Linares afrontaba un juicio por el delito de coacción, en la Tercera Sala Penal Nacional con Reos Libres, en Lima. Proceso al que estaba sometido desde el 2004. Una denuncia formulada por la contadora pública Marta Vega Jara , representante legal de la Asociación Cultural Entidades Latinoamericanas Comunicando el Evangelio, con sede en Costa Rica.



Para esa información La República consultó con la madre de Marta Vega, Eulalia Jara, y ella confirmó, en ese entonces, que "el pastor José Linares tiene un juicio con su hija. Pero prefirió mantener en reserva los detalles" (ver el siguiente enlace: https://bit.ly/2NvIMve).



En aquella oportunidad, Marco Tulio Gutiérrez, la otra cabeza visible de la revocatoria a Villarán, declaró que "no sabía que José Linares afrontaba tantas denuncias". "Recién me he enterado por la prensa. José Linares es una oveja descarriada", dijo Gutiérrez a La República.

En enero de 2013, el semanario "Hildebrandt en sus Trece" reveló que el pastor evangélico José Linares fue denunciado por una supuesta violación sexual. Otra vez La República (En Lima) lo buscó en su casa de Surquillo, pero no lo ubicó. (ver enlace: https://bit.ly/2x3WPOn).