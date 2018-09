Junín: Juez Emiliano Ramos continúa llevando casos de Unchupaico

Pese a que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Nick Olivera Guerra, anunció en su momento, que el juez Emiliano Ramos, reincorporado a sus funciones el lunes nueve de julio del año en curso, ya no llevaría ningún caso de corrupción y menos los relacionados a funcionarios públicos, entre ellos Unchupaico, esto no se cumple hasta el momento.

El propio Emiliano Ramos confirmó que en la actualidad está a su cargo el caso del supuesto delito de nepotismo imputado a Unchupaico debido al favorecimiento que habría hecho a su cuñado Ángel Yupanqui, cuando el gobernador regional era presidente de la junta de accionistas de Sedam Huancayo.

Emiliano Ramos lleva los casos de Unchupaico aproximadamente desde el 2014. En setiembre de ese año, anuló la sentencia de tres años de prisión suspendida contra él y también la inhabilitación por dos años por cobros de escolaridad, permitiéndole continuar en la carrera electoral en el cual Unchupaico fue elegido gobernador.

Asimismo el 28 de diciembre de 2017, día de los Santos Inocentes, Ramos archivó otra investigación contra el gobernador Ángel Unchupaico, esta vez por el delito de lavado de activos, por un valor de S/ 63 millones, en la cual estaban involucrados la autoridad regional y otras 17 personas.

En su defensa Emiliano Ramos señaló que él mismo no entiende por qué sigue llevando el caso de Unchupaico. Responsabilizó al juez Arroyo Castro, quien lo reemplazó en los cuatro meses en que fue suspendido, de haber retrasado la investigación.

"El caso ya debió haber entrado en juicio, no me explico por qué el juez Arroyo Castro, que estuvo en mi reemplazo, no avanzó nada en los cuatro meses en que estuvo a cargo, siendo una investigación que ya tiene muchos años. Yo puedo inhibirme del caso, no tengo ningún problema", señaló Emiliano Ramos.

El juez más quejado

En su balance de su visita a la Corte Superior de Justicia de Junín, el vocal supremo Francisco Távara, dejó entrever que el juez de quien recibió mayores quejas es Emiliano Ramos, incluso de los propios magistrados de la Corte.

Távara explicó que el caso de dicho juez debe ser visto por la Oficina Nacional de Control de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Pero señaló que en este momento, el CNM, la entidad encargad de nombrara, evaluar y sancionar a los jueces del país, está desactivada por 90 días, tras los casos de corrupción judicial.